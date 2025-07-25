Розгром військ Путіна в Україні: Сирський зробив заяву про ЗСУ

Союзники повністю розуміють масштаби і складність завдань, які стоять перед українською армією, сказав Олександр Сирський.

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Українська армія зберігає потенціал для розгрому російських угруповань - Сирський / Колаж: Главред, фото: Главком ЗСУ у Facebook, Генштаб

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ЗСУ зберігають потенціал для розгрому російських угруповань

Окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів

Країни-партнери усвідомлюють складність завдань ЗСУ

Окупанти країни-агресора Росії підключили максимальну кількість ресурсів, щоб реалізувати свої плани на полі бою. Але Збройні сили України, як і раніше, зберігають потенціал для розгрому ворожих наступальних угруповань. Про це заявив головнокомандувач української армії Олександр Сирський.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook воєначальник поділився деталями розмови з верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.

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"Ми детально розглянули ситуацію на передовій. Противник мобілізував максимальну кількість людських і матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів", - сказав Сирський.

Також він додав, що союзники розуміють, наскільки складні завдання стоять перед Силами оборони.

"Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника", - наголосив Олександр Сирський. Коротко про Олександра Сирського / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ситуація на фронті залишається складною. Проте окупантам не вдається добитися серйозних проривів. Ворог намагається компенсувати відсутність просувань пропагандою в інформаційному полі.

Окупанти створюють умови, щоб оточити або штурмувати Куп'янськ Харківської області, розповів представник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин.

"Очевидно, що вони прагнуть підготувати умови для оточення або штурму міста. Але треба розуміти, що на західний берег Оскола наразі вони можуть перекидати лише піхоту і певне озброєння", - сказав речник ОТУ "Харків", - сказав військовий.

У найближчі 2 місяці Покровськ може стати епіцентром бойових дій, вважає військовий експерт Іван Ступак. Він припустив сценарій, за якого Силам оборони доведеться вийти з міста.

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Про джерело: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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