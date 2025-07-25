'Росія нічого не зможе зробити': що готує Азербайджан для Кремля

Про що сказав Семиволос:
- Азербайджан зміцнив свою суб'єктність у світі
- Росія не зможе нічого протиставити Азербайджану, який підтримує Туреччина
Азербайджан стрімко зміцнює свою геополітичну суб'єктність, діючи самостійно на міжнародній арені та дедалі рішучіше звільняючись від впливу Росії, зокрема в питанні врегулювання конфлікту з Вірменією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, коментуючи загострення відносин між Азербайджаном та РФ.
Семиволос підкреслив, що Азербайджан значно зміцнив свою суб’єктність на міжнародній арені. Баку виступив посередником у переговорах між Ізраїлем і Туреччиною, а також між Сирією та Ізраїлем, активно співпрацює зі Сполученими Штатами й істотно покращив відносини з Францією та країнами ЄС.
За його словами, у всіх цих процесах Азербайджан діє незалежно, а стратегічне партнерство з Туреччиною лише підсилює його позиції. Сьогодні Баку вже є самостійним гравцем і в майбутньому, ймовірно, лише нарощуватиме свій вплив.
"Це додасть Баку впевненості в тому, що Росія нічого не зможе зробити. А якщо Азербайджану, незважаючи на певні заперечення Москви, вдасться підписати мирну угоду з Вірменією, Баку фактично позбудеться останньої залежності, пов'язаної з Карабаським конфліктом, в якому Росія відігравала дуже велику роль", - вказує він.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прийнявши у подарунок шеврони ЗСУ та закликавши українців не здаватися й продовжувати боротьбу за свої території, продемонстрував зміну підходу Баку до ситуації в Україні. Це свідчить про подальше погіршення відносин Азербайджану з Росією. Таку думку висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія намагається спровокувати конфлікт з Азербайджаном, однак після початку повномасштабної війни в Україні її вплив на колишніх союзників суттєво зменшився.
Як зазначив Семиволос, позиції Кремля на Південному Кавказі стрімко слабшають, і це геополітичне послаблення активно використовує Туреччина, посилюючи свою присутність у регіоні.
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Про персону: Ігор Семиволос
Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.
Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.
Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.
Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.
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