'Росія нічого не зможе зробити': що готує Азербайджан для Кремля

Азербайджан демонструє дедалі більшу геополітичну самостійність та посилює свою роль у врегулюванні регіональних конфліктів, заявив Семиволос.

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Що готує Азербайджан для Кремля / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Семиволос:

Азербайджан зміцнив свою суб'єктність у світі

Росія не зможе нічого протиставити Азербайджану, який підтримує Туреччина

Азербайджан стрімко зміцнює свою геополітичну суб'єктність, діючи самостійно на міжнародній арені та дедалі рішучіше звільняючись від впливу Росії, зокрема в питанні врегулювання конфлікту з Вірменією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, коментуючи загострення відносин між Азербайджаном та РФ.

Семиволос підкреслив, що Азербайджан значно зміцнив свою суб’єктність на міжнародній арені. Баку виступив посередником у переговорах між Ізраїлем і Туреччиною, а також між Сирією та Ізраїлем, активно співпрацює зі Сполученими Штатами й істотно покращив відносини з Францією та країнами ЄС.

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За його словами, у всіх цих процесах Азербайджан діє незалежно, а стратегічне партнерство з Туреччиною лише підсилює його позиції. Сьогодні Баку вже є самостійним гравцем і в майбутньому, ймовірно, лише нарощуватиме свій вплив.

"Це додасть Баку впевненості в тому, що Росія нічого не зможе зробити. А якщо Азербайджану, незважаючи на певні заперечення Москви, вдасться підписати мирну угоду з Вірменією, Баку фактично позбудеться останньої залежності, пов'язаної з Карабаським конфліктом, в якому Росія відігравала дуже велику роль", - вказує він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прийнявши у подарунок шеврони ЗСУ та закликавши українців не здаватися й продовжувати боротьбу за свої території, продемонстрував зміну підходу Баку до ситуації в Україні. Це свідчить про подальше погіршення відносин Азербайджану з Росією. Таку думку висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія намагається спровокувати конфлікт з Азербайджаном, однак після початку повномасштабної війни в Україні її вплив на колишніх союзників суттєво зменшився.

Як зазначив Семиволос, позиції Кремля на Південному Кавказі стрімко слабшають, і це геополітичне послаблення активно використовує Туреччина, посилюючи свою присутність у регіоні.

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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