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Великий прорив у Сумській області: воїни 225 ОШП звільнили Кіндратівку

Сергій Кущ
25 липня 2025, 23:47
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Російські окупанти втратили три батальйони.
Воїни 225 ОШП звільнили Кіндратівку
Воїни 225 ОШП звільнили Кіндратівку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Це вже другий населений пункт, який звільнив підрозділ на Сумщині
  • Яких втрат зазнали окупанти

Бійці ЗСУ з 225 окремого штурмового полку (ОШП) звільнили населений пункт Кіндратівка Сумської області.

За інформацією DeepState, це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині.

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"За інформацією з наших джерел, 225 ОШП закінчив зачистку і закріплення в Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом визволення обох сіл у противника великі втрати, а саме батальйон 40 ОБрМП, батальйон 155 ОБрМП та МСБ 30 ОСМП. До речі, комбат останнього ще й ліквідований", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в селі тривалий час перебувала в оточенні ворожа піхота, тому довелося чекати її "викурювання".

"Насамперед цей успіх став можливий завдяки унікальній тактиці та підходам, які використовує 225 ОШП. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що у нас є ті, хто здатний проводити якісні наступальні дії", - додали аналітики.

Ситуація в Сумській області

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він слідкує за ситуацією в Сумській області та надалі продовжуватиме спостерігати за обстановкою. Під час спілкування з пресою в рамках поїздки до Флориди журналіст розповів Трампу, що російські окупанти зібрали поблизу Сум 50 тисяч своїх військових, і запитав, якими будуть дії президента США, якщо РФ почне наступ.

Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема, в районах Хотинської та Юнаківської громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили просування ворога і завдали втрат, скориставшись його слабкістю. За словами експерта Дмитра Жмайла, ініціативу перехоплено, а плани окупантів щодо просування вглиб Сумщини тимчасово зірвано.

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Про джерело: DeepState?

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту і ходом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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