Надію Кадишеву викрили на серйозній хворобі та прогнозують найстрашніше.

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Надія Кадишева виглядає не дуже свіжо / Колаж Главред, фото Скріншот, стархіт

Коротко:

Що сталося з путіністкою Кадишевою

Чому шанувальники забили на сполох

У терористичній Росії занепокоїлися щодо здоров'я популярної російської співачки Надії Кадишевої.

Як пишуть російські пропагандисти, народна артистка РФ Надія Кадишева різко схудла, що викликало тривогу у шанувальників. Про проблеми зі здоров'ям співачки розповів лікар-терапевт Андрій Кондрахін.

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Надія Кадишева зовсім погана / Фото Стархіт

"Першим завжди худне обличчя. Щоб схуднути дійсно сильно, повинна бути дуже важка хвороба. Причому абсолютно будь-яка. Тут потрібна повна діагностика організму, за одним виглядом людини неможливо щось конкретне сказати. Організму дуже важко перетравлювати їжу під час поганого самопочуття, багато хто відмовляється від їжі", - пояснив фахівець у розмові.

Повідомлення про проблеми зі здоров'ям у солістки "Золотого кільця" з'являлися ще 2018 року - тоді вона перенесла серцевий напад. Пізніше поширювалася інформація про часті головні болі в артистки, проте її представники спростовували ці відомості.

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