Падіння Іл-76 у Росії: в Україні вперше попрощалися із загиблими полоненими

Йдеться про 12 захисників, які воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади.

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В Україні вперше попрощалися із загиблими полоненими / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, 24 ОМБр

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Україна повернула тіла загиблих у катастрофі

Імена Героїв

У Львові 25 липня попрощалися з дванадцятьма українськими військовими, які перебували в російському полоні та загинули в літаку ІЛ-76 під час транспортування на обмін.

Як повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила, йдеться про 12 захисників, які воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади.

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Імена загиблих:

Владислав Бобровський;

Назарій Ковалик;

Деуран Тайлаков;

Ярослав Соболєв;

Сергій Левків;

Богдан Дудяк;

Іван Федека;

Ярослав Криваньо;

Іван Охапський;

Олег Кузьма;

Назар Петриків;

Микола Трухан.

"Їхні тіла вдалося повернути тільки зараз. Сьогодні - ми провели їх в останню путь. На рідній землі. Вдома", - пишуть у бригаді.

Прощання із загиблими / Фото: 24 ОМБр

Катастрофа Іл-76 - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 24 січня 2024 року в Бєлгородській області РФ розбився літак окупантів Іл-76. Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ одразу повідомили, що на борту військово-транспортного літака нібито перебували українські військовополонені (65 осіб).

Згодом колишній секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на борту літака Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області РФ, не було українських військовополонених. При цьому в України немає достатньо інформації про те, чи живі полонені, яких мали обміняти того дня.

Майже через рік уповноважена з прав людини країни-агресора Росії Тетяна Москалькова вийшла із заявою про те, що РФ уже передала українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76. Тоді ж у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що Україні справді нещодавно передали рештки загиблих, однак вони потребують додаткової ідентифікації.

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Що відомо про катастрофу Іл-76 у Бєлгородській області Уранці 24 січня 2024 року в Бєлгородській області в районі села Яблонове зазнав катастрофи російський військово-транспортний літак Іл-76. Падіння літака сталося на тлі російського вторгнення в Україну. Повідомляється, що літак перевозив ракети до ЗРК С-300, пише Вікіпедія. Спочатку російські пропагандисти стверджували, що на борту перебували українські військовополонені, але не надали жодних фактів на підтвердження цього. У Міноборони України заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію Міноборони РФ про українських військовополонених. Головне управління розвідки заявило, що не має інформації про те, хто саме перебував на літаку, хоча підтвердило про запланований на 24 січня обмін полоненими. У розвідці зазначили, що Україна не була попереджена Росією про маршрут перевезення полонених і необхідність гарантування безпеки повітряного простору, тому вина за падіння літака лежить на Росії. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що працює над збором даних про можливу загибель полонених у катастрофі.

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