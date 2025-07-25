В Раді заговорили про відкриття кордонів для чоловіків - кого це стосується

Дозвіл виїзду за кордон чоловікам віком 18–24 років потребує обережного підходу через конституційні ризики, заявив нардеп Федір Веніславський.

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В Раді заговорили про відкриття кордонів для чоловіків - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Веніславський:

Виїзд чоловіків 18-24 років за кордон це складне питання

Важливо забезпечити принцип рівності та відповідність конституції

Виїзд 17-річних за кордон потенційно є загрозою для майбутнього України

В Верховній Раді не так давно заговорили про можливість дозволити виїзд за кордон для чоловіків певних категорій. Зокрема, йшлось про чоловіків віком 18-24 роки. Про можливість прийняття такого рішення розповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, це питання є надзвичайно складним. Веніславський пояснив, що воно має як психологічний вимір, так і стосується перспектив ведення війни й відповідності Конституції. Адже якщо дозволити виїзд за кордон одній частині військовозобов’язаних від 18 років, а іншим – ні, це порушить принцип рівності. Саме тому зараз ведеться робота над тим, щоб мінімізувати ризики неконституційності таких рішень.

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Водночас є усвідомлення, що проблему потрібно вирішувати, оскільки інакше підлітки, які виїжджають з країни у 17 років, не зможуть повернутися до України найближчим часом, адже після досягнення 18 років їм не дозволять повторно виїхати.

"Це створює потенційні загрози для майбутнього України, оскільки молоде покоління "осідає" за кордоном і не повертається в Україну.

Обмеження виїзду з України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, чоловіки, які мають бронь від мобілізації, можуть законно перетинати кордон. Як пояснив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, такі особи мають право на виїзд як у службові відрядження, так і під час відпустки.

Водночас в Україні можуть пом’якшити обмеження щодо виїзду для деяких категорій чоловіків. Зокрема, міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що парламентарі можуть розглянути можливість дозволу на виїзд чоловікам віком до 25 років.

Окрім цього, Кабінет Міністрів розширив перелік громадян, яким дозволено виїзд за межі країни, надавши таке право ще кільком категоріям чоловіків.

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Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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