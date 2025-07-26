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"Сумніваюся, що витримає кілька років": Ходжес здивував прогнозом про війну

Сергій Кущ
26 липня 2025, 01:09
2153
Зараз Україна не має достатньо ресурсів, щоб витіснити Росію, вважає він.
Ходжес здивував прогнозом про війну
Ходжес здивував прогнозом про війну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Ви дізнаєтеся:

  • Чому РФ не здатна перемогти Україну
  • Як можна вплинути на окупантів

Росія не може прорвати українську оборону. Ба більше, окупанти не можуть перемогти на полі бою.

З такою заявою виступив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю "Студія Захід".

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"Російські військово-повітряні сили уникають польотів у повітряному просторі України, а чорноморський флот РФ практично зник з оперативної арени. Росії не вдалося перервати постачання техніки та боєприпасів для України з Польщі. Немає жодних свідчень того, що російська армія здатна прорвати або зламати українську оборону", - вважає Ходжес.

Також він зазначив, що наразі Україна не має достатньо ресурсів, щоб витіснити Росію, тому без значних зовнішніх змін ситуація на фронті за рік, найімовірніше, буде схожою на нинішню.

"Зовнішнім чинником до змін може стати або рішучий тиск Заходу на здатність Росії експортувати нафту і газ до Індії та Китаю, або масштабне надання Україні високоточного далекобійного озброєння. Росія не здатна перемогти Україну. Усе, на що вона здатна - це продовжувати вбивати мирних українців, сподіваючись на втому Заходу. Сумніваюся, що російська економіка витримає ще кілька років такої війни, особливо якщо її енергетичний експорт буде заблоковано", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська почали літній наступ. Ворог активізується там, "де активізуватися ніяк не можуть". Україна очікує на удари на кількох напрямках фронту.

Нещодавно військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, ситуація на Покровському напрямку наразі є найскладнішою на всій лінії фронту.

Також ворог активний поблизу річки Оскіл. Там росіяни намагаються створити плацдарм, з якого в майбутньому планують іти в наступ і оточити Куп'янськ.

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Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Нині він завідує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в Центрі аналізу європейської політики.

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війна в Україні Бен Ходжес
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