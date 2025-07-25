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РФ активно перекидає танки на фронт: де ворог планує посилити наступ

Маріна Фурман
25 липня 2025, 19:25
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Андрющенко повідомив, що наразі в пріоритеті росіян Новопавлівський та Покровські напрями.
армия РФ
Росіяни нарощують сили на Покровському та Запорізькому напрямах / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/andriyshTime

Головне:

  • Ворог нарощує сили на двох напрямах
  • Армія РФ перекидає танки та ППО на певні ділянки фронту

Росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких цілей та продовжують перекидати сили на фронт. Увага ворога зосереджена Новопавлівському та Покровському напрямках. Про це у своєму Telegram розповів керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Сьогодні активно поїхали на всі напрямки, як ми й передбачали. З таборів підготовки Маріуполь - Бердянськ на північ Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Він написав, що на Пологівський напрямок росіяни перекидають танки та ППО. Андрющенко зауважив, що такої кількості важкої бронетехніки давно не фіксувалося.

Керівник Центру Вивчення окупації зазначає, що основний рух техніки та вантажів їде через пункти пропуску Успенка та Вознесенка, що на кордоні між Донеччиною та Росією.

Уся ворожа техніка прямує на північ Донецької області.

Андрющенко додав, що за словами джерел, останніми днями на Донеччину масово їдуть колони — мова йде про сотні вантажівок різного типу всього за кілька днів.

"У підсумку, як і говорили стало очевидно, що поки в пріоритеті в росіян Новопавлівський та Покровські напрями", - резюмував керівник Центру Вивчення окупації.

РФ активно перекидає танки на фронт: де ворог планує посилити наступ
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська розпочали літній наступ. Ворог активізується там, "де активізуватися ніяк не можуть". Україна очікує удари на кількох напрямках фронту.

Нещодавно військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, ситуація на Покровському напрямку зараз є найскладнішою на всій лінії фронту.

Також ворог активний поблизу річки Оскіл. Там росіяни намагаються створити плацдарм, з якого в майбутньому планують йти в наступ та оточити Купʼянськ.

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Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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