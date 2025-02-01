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США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню - ЗМІ

Анна Косик
1 лютого 2025, 18:30
347
У команді Трампа заговорили про проведення як і президентських, так і парламентських виборів.
Келлог, выборы
У США наполягають, що вибори можна провести ще до остаточного закінчення війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Головне:

  • У команді Трампа хочуть, щоб в Україні відбулися вибори
  • Оточення президента США обговорює питання виборів в контексті мирного плану
  • Україну хочуть підштовхнути до виборів у випадку часткового перемир'я з РФ

Спеціальний представник США з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що Штати хочуть, аби в Україні провели вибори президента та до парламенту.

Як пише Reuters, у США вважають, що вибори повинні відбутися особливо у випадку укладання угоди про перемир'я. Келлог навів як аргумент те, що більшість демократичних країн проводять вибори навіть під час війни.

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"Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", - наголосив він.

Видання повідомляє, що команда Трампа обговорює питання виборів у контексті плану закінчення війни в Україні. При цьому Келлог та інші чиновники Білого дому нібито обговорювали варіанти, як "підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією". У Трампа розглядають і те, чи варто наполягати на тому, щоб припинення вогню передувало укладенню більш тривалої угоди.

При цьому джерела видання в Україні стверджують, що ніхто з адміністрації Дональда Трампа наразі не звертався до влади з питанням щодо проведення президентських виборів у 2025 році.

Проведення виборів в Україні - що відомо

Нагадаємо, у питанні проведення виборів під час війни поставили крапку народні депутати, прийнявши рішення, що голосування не буде до тих пір, поки в країні не настане мир.

Як раніше писав Главред, на думку політичного експерта, голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, проведення виборів в Україні – парламентських чи президентських – може бути частиною переговорного пакету щодо перемир’я або миру. Це може бути використано, як аргумент для Путіна.

Напередодні також представниця "Слуги Народу" заявила, що розмови про те, що українська влада готується до проведення виборів онлайн, є виключно маніпуляціями. Це питання викликає недовіру в громадян, як і голосування поштою.

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