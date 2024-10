Захоплення Вугледара Росією: більша частина підрозділів ЗСУ змогла вийти з міста - ISW

Армія РФ, імовірно, захопила Вугледар, однак більша частина українських підрозділів, які перебували там, змогли покинути місто і не потрапити в російське оточення.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 1 жовтня, аналітики ISW повідомляють, що масштаб українських втрат поки що невідомий, але поширені повідомлення про виведення українських військ свідчать про те, що більша частина українського контингенту, імовірно, уникла російського оточення.

Аналітики вважають, що захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом. Крім того, російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара, ще до 1 жовтня. Це означає, що російські війська вже мали можливість певною мірою перекривати українську логістику на цій ділянці фронту.

За словами експертів, також поки незрозуміло, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі за Вугледар у найближчому майбутньому.

Вугледар розташований за 30 кілометрів на південь від основних зусиль Росії в напрямку Покровська, а тому російським військам доведеться маневрувати на 30 кілометрах відкритої місцевості, щоб ефективно підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська.

Вугледар також розташований за 23 кілометри на південь від траси Н-15, що простягається між Донецьком і прикордонною зоною Донецької та Запорізької областей, тому російським військам доведеться просуватися відкритою місцевістю під час сезону дощів, що наближається, щоб дістатися до цієї траси.

"Ґрунтова дорога, якою українські війська могли б вийти з Вугледара, незабаром стане непридатною для використання через багнюку, і цілком імовірно, що російські війська зіштовхнуться з такими ж проблемами, якщо вони незабаром відновлять механізовані атаки в цьому районі", - зазначили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.