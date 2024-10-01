"Росіяни окупували Вугледар": DeepState - про те, що відбувається в місті

Російські окупанти захоплюють Вугледар і вивішують на будинках свої прапори.

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Росіяни окупували Вугледар / Колаж: Главред, фото: DeepState, скріншот із відео

Російські окупанти намагаються повністю захопити Вугледар у Донецькій області. Вони вже пробралися в центр міста. Про це повідомляє DeepState.

У Telegram-каналі "Dnipro|OSINT з Гарбузом" повідомляють, що ворог продовжує просуватися і вивішує на захоплених будинках російські прапори. Окупанти вивісили їх уже на будівлі Вугледарської міськради. Ще один прапор був помічений біля пожежної частини.

Нагадаємо, що ЗСУ тримали Вугледар в обороні понад рік.

відео дня

Глава ОВА Вадим Філашкін підтвердив швидке просування російських окупантів у Вугледарі.

Він заявив, що в місті залишається 107 мирних людей. Через бої до них складно і в деяких випадках неможливо дістатися, щоб їх евакуювати. Дітей у місті немає, їх евакуювали раніше. У Вугледарі неймовірно важка гуманітарна ситуація, туди неможливо доставити гуманітарну допомогу, їжу, воду або ліки.

Дивіться відео про ситуацію у Вугледарі:

Росіяни дійшли до центру Вугледара / фото: скріншот

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів про ситуацію в Вугледарі. Росіяни намагаються "тиснути" з північного заходу на північний схід міста. Українські військові були змушені покинути свої позиції через загрозу оточення.

"У Вугледарі (росіяни - ред.) тиснуть із північного заходу на північний схід міста, намагаються замкнути. Частина наших хлопців планово відійшли з нині зайнятих ворогом позицій, для недопущення оточення. Ситуація залишається напруженою, не без втрат, дрони...", - написав він.

Вугледар повністю окупований

Водночас DeepState акцентує увагу на тому, що російські прапори вивішені вже на всіх куточках Вугледара, що вказує на повну окупацію міста. Аналітики вважають, що це останні дні оборони міста.

"Росіяни окупували Вугледар - окупанти публікують вивішені "ганчірки" на всіх куточках міста. Останні дні оборони ... Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами", - написали аналітики.

Росіяни окупували Вугледар / фото: DeepState

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає змогу слідкувати за змінами лінії фронту та перебігом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Бої за Вугледар - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України можуть утримати контроль над Вугледаром у Донецькій області, якщо збережуть лінію постачання, яка проходить на північ від міста, зазначив експерт BILD Юліан Рьопке.

Водночас, за словами військового експерта Сергія Кузана, Росія зосередила близько 30 тисяч військових у районі Вугледара, намагаючись оточити місто з півдня і північного сходу.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська досягли околиць міста, але це навряд чи забезпечить їм значну оперативну перевагу для подальшого наступу на заході області.

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