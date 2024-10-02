Останній шанс: ЗСУ все ще можуть втримати Вугледар - Світан

Ввечері 1 жовтня аналітики DeepState повідомили про окупацію Вугледару, що на Донеччині військами країни-агресора Росії. Військовий експерт Роман Світан сказав 24 каналу, що в українських сил все ще є шанс витримати місто.
За його словами, окупанти ввійшли до міста із заходу і півдня. Однак, якщо ЗСУ вчасно отримають достатню кількість боєприпасів, місто буде складно, але можливо втримати.
Світан наголошує, що у такому випадку в українських військових буде можливість відсікти угруповання РФ на західному фланзі. Якщо ж цього не відбудеться - ЗСУ доведеться відходити.
Наразі достатня кількість боєприпасів - це єдиний, на думку експерта, спосіб втримати місто на продовжити боротьбу на зайнятих позиціях гарнізоном.
Хто такий Роман Світан?
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Ситуація в Вугледарі - що відомо
Нагадаємо, російські окупанти протягом багатьох місяців намагалися зайти у Вугледар. Ще вранці 1 жовтня стало відомо, що у Вугледарі бойові дії вже тривали у межах міста. Ворог знаходився майже в центрі міста.
Про те, що ситуація у Вугледарі критична напередодні повідомляли і українські військові. За їхніми прогнозами, Вугледар може опинитися у повній окупації за лічені дні.
Напередодні у BILD повідомляли, що ЗСУ можуть зберегти контроль над містом Вугледар Донецької області за умови утримання лінії постачання, що проходить на північ від міста.
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