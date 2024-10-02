УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Останній шанс: ЗСУ все ще можуть втримати Вугледар - Світан

Анна Косик
2 жовтня 2024, 05:03
91
Попри неофіційні заяви про захід ворожих військ у Вугледар, експерт вважає, що ситуацію ЗСУ в місті можна врятувати.
Останній шанс: ЗСУ все ще можуть втримати Вугледар - Світан
Якщо ЗСУ отримають необхідну кількість боєприпасів, ситуація може покращитись / Колаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, Deep State

Ввечері 1 жовтня аналітики DeepState повідомили про окупацію Вугледару, що на Донеччині військами країни-агресора Росії. Військовий експерт Роман Світан сказав 24 каналу, що в українських сил все ще є шанс витримати місто.

За його словами, окупанти ввійшли до міста із заходу і півдня. Однак, якщо ЗСУ вчасно отримають достатню кількість боєприпасів, місто буде складно, але можливо втримати.

Світан наголошує, що у такому випадку в українських військових буде можливість відсікти угруповання РФ на західному фланзі. Якщо ж цього не відбудеться - ЗСУ доведеться відходити.

відео дня

Наразі достатня кількість боєприпасів - це єдиний, на думку експерта, спосіб втримати місто на продовжити боротьбу на зайнятих позиціях гарнізоном.

Останній шанс: ЗСУ все ще можуть втримати Вугледар - Світан
Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Світан?

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація в Вугледарі - що відомо

Нагадаємо, російські окупанти протягом багатьох місяців намагалися зайти у Вугледар. Ще вранці 1 жовтня стало відомо, що у Вугледарі бойові дії вже тривали у межах міста. Ворог знаходився майже в центрі міста.

Про те, що ситуація у Вугледарі критична напередодні повідомляли і українські військові. За їхніми прогнозами, Вугледар може опинитися у повній окупації за лічені дні.

Напередодні у BILD повідомляли, що ЗСУ можуть зберегти контроль над містом Вугледар Донецької області за умови утримання лінії постачання, що проходить на північ від міста.

Інші новини з фронту:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Вугледар російські війська Роман Світан
Реклама

Головне за день

"Війна в Україні триватиме роками": у Зеленського вказали на важливий нюанс

"Війна в Україні триватиме роками": у Зеленського вказали на важливий нюанс

03:50 Україна
РФ може виготовляти 50 "шахедів" за добу: у Defense Express заявили про нові загрози

РФ може виготовляти 50 "шахедів" за добу: у Defense Express заявили про нові загрози

02:32 Україна
"У нас є план": Ізраїль готується до потужного удару у відповідь по Ірану - усі подробиці

"У нас є план": Ізраїль готується до потужного удару у відповідь по Ірану - усі подробиці

23:52 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Хто кому має дати дорогу: цікава задача з ПДР для водіїв 26930

Хто кому має дати дорогу: цікава задача з ПДР для водіїв

Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор 23505

Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор

Тільки гостроокий геній побачить дивну квітку : на загадку дається всього 8 секунд 11902

Тільки гостроокий геній побачить "дивну квітку": на загадку дається всього 8 секунд

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками 9057

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками

Останні новини

06:10

Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму

05:35

Гороскоп на жовтень 2024 для Дів: які сюрпризи приготував другий місяць осеніВідео

05:03

Останній шанс: ЗСУ все ще можуть втримати Вугледар - Світан

04:30

"Чий Крим": Віра Брежнєва потрапила у великий скандал і розлютила українців

04:12

Зачарують усіх: 4 знаки зодіаку, які будуть на піку популярності у жовтні

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - ХарченкоУкраїні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко
03:50

"Війна в Україні триватиме роками": у Зеленського вказали на важливий нюанс

03:30

З газом чи без: відомо, чи вистачить його обсягів українцям на зиму

03:00

В жовтні посиплеться золото: які ТОП-3 знаки зодіаку вступають в еру багатства

02:32

РФ може виготовляти 50 "шахедів" за добу: у Defense Express заявили про нові загрози

Реклама
02:00

Російська зірка двотисячних впала в кому після спроби суїциду - ЗМІ

01:30

РФ націлилася на опалювальний сезон: прогноз масованих ударів по Україні

01 жовтня, вівторок
23:52

"У нас є план": Ізраїль готується до потужного удару у відповідь по Ірану - усі подробиціВідео

23:12

Армія США допоможе Ізраїлю відбити атаку Ірану: Байден дав спеціальне доручення

23:07

Школяр пройде із зав'язаними очима: тест на базові знання з медицини

23:01

Україна провела успішні випробування власної балістичної ракети - Зеленський

22:10

Уся в синцях: Альбіна Джанабаєва ошелешила фанатів своїм виглядом

21:46

Тіна Кароль закрутила роман із молодим бізнесменом - блогер

21:44

"Брати не всіх підряд": у ВР заявили про потребу зниження призовного віку

21:14

Окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених - ОГП

21:09

Чому на нових футболках з'являються крихітні дірки: в Мережі здивували причиною

Реклама
20:52

До чого сниться людина з якою не спілкуєшся: дослідники з США дали відповідь

20:38

Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю, США допомагають із відбиттям атаки: подробиціВідео

20:34

Відома світська журналістка потрапила в автомобільну аварію

20:20

Ситуація може бути гіршою: Селезньов попередив про загрози для Запоріжжя та Дніпра

20:12

Як засолити червону рибу: швидкий рецепт від відомого шеф-кухаряВідео

20:04

"Росіяни окупували Вугледар": DeepState - про те, що відбувається в містіВідео

19:41

Мінна пастка спрацювала: у Мелітополі прогримів вибух, в ГУР розповіли деталі

19:37

Новий спадкоємець престолу: Букінгемський палац повідомив про вагітність принцеси

19:30

Україну накриває сильне похолодання: названо регіони, де будуть заморозки

19:28

"Інцидент небажаний": експерт - про нові поломки на Південноукраїнській АЕС

19:17

Конденсату та плісняви не буде: 5 рослин, які врятують ваш дім

19:12

Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапорВідео

19:10

Як Путін відкрито підіграє ТрампуПогляд

19:09

Росіяни просуваються та одразу зводять фортифікації: у ЗСУ розкрили загрози на фронті

19:08

Китай повинен припинити війну в Україні: у Польщі зробили гучну заяву

18:33

"Врізалася в дерево": олімпійська чемпіонка Оксана Баюл розповіла про п'яну ДТП

18:27

Лід тане: Шольц раптово захотів поговорити з Путіним - коли відбудеться розмова

17:59

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

17:46

Чому в "хрущовках" в СРСР встановлювали двоє вхідних дверей: несподівана відповідь

17:41

Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

Реклама
17:30

Кого не можна пускати в дім 2 жовтня: люди, які принесуть проблеми

17:28

Під загрозою міста-мільйонники: розкрито найгірший сценарій тривалих відключень

16:53

Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

16:49

У холодну пору - до 16 годин без світла: якою ситуація з відключеннями буде взимку - прогноз

16:47

"Книжкова країна" зібрала понад 73 000 гостей: фестиваль побив власний рекорд відвідуваності новини компанії

16:45

"Компроміси" щодо територій України: у МЗС жорстко відповіли на чутки

16:43

Тест на тип характеру: хто ви насправді - начальник чи виконавець

16:43

У Міноборони почались звільнення: в ОП розкрили два головних завдання

16:32

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками

15:42

Знищення українських ГЕС: Харченко відповів, що відбудеться із генерацією взимку

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти