ЗСУ можуть відстояти Вугледар: в BILD назвали ключову умову для успіху України

ЗСУ можуть зберегти контроль над містом Вугледар Донецької області за умови утримання лінії постачання, що проходить на північ від міста. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
За його словами, російські війська протягом двох років намагаються захопити місто-фортецю Вугледар, який обороняє 72-га бригада ЗСУ. Наразі ЗС РФ активізували атаки, оточивши місто з трьох боків, і увійшли до нього з південного сходу.
Він додав, що єдиний шлях постачання для українських військ пролягає на північ від Вугледара, у напрямку Курахового. Водночас РФ використовує листівки з вимогами здатися, що Рьопке називає "пропагандою часів Другої світової".
"Ми бачимо, що в місті ще є кілька великих будинків, які залишаються під українським контролем. Ці будинки висотою до 10 поверхів добре захищають українців. Проблема - в логістиці, щоб зберігалося постачання і місто не було оточене. У самому місті у ЗСУ ще є можливості окопатися і оборонятися. Але на північ ситуація дуже близька до того, що росіянам вдасться перерізати постачання", - заявив Рьопке.
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
Бої за Вугледар - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія переміщує війська для захоплення Вугледара в Донецькій області. Станом на зараз там зосереджено понад 15 тисяч російських окупантів, повідомив військовий аналітик Денис Попович.
Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що окупація Вугледара створить загрозу для Дніпра та Запоріжжя, оскільки ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ і просуватися на захід.
Незважаючи на інтенсивні атаки, місто залишається під контролем Збройних сил України, повідомляє 72 ОМбр ім. Чорних Запорожців.
Інші новини:
- Похолодає до "мінус" 3 та випаде сніг: коли Україну накриють сильні опади
- "Злетіло в повітря 750 тисяч снарядів": у РФ немає запасів на чорний день - експерт
- Путін може використати ядерну зброю у будь-який час: Зеленський дав оцінку погрозам РФ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред