ЗСУ можуть відстояти Вугледар: в BILD назвали ключову умову для успіху України

В BILD зазначили, що ЗСУ мають можливість продовжити оборонну операцію в місті Вугледар за умови контролю над лінією постачання з півночі.

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ЗСУ ще можуть відстояти Вугледар - аналітик BILD / Колаж Главред, фото: УНІАН, BILD

ЗСУ можуть зберегти контроль над містом Вугледар Донецької області за умови утримання лінії постачання, що проходить на північ від міста. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, російські війська протягом двох років намагаються захопити місто-фортецю Вугледар, який обороняє 72-га бригада ЗСУ. Наразі ЗС РФ активізували атаки, оточивши місто з трьох боків, і увійшли до нього з південного сходу.

Він додав, що єдиний шлях постачання для українських військ пролягає на північ від Вугледара, у напрямку Курахового. Водночас РФ використовує листівки з вимогами здатися, що Рьопке називає "пропагандою часів Другої світової".

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"Ми бачимо, що в місті ще є кілька великих будинків, які залишаються під українським контролем. Ці будинки висотою до 10 поверхів добре захищають українців. Проблема - в логістиці, щоб зберігалося постачання і місто не було оточене. У самому місті у ЗСУ ще є можливості окопатися і оборонятися. Але на північ ситуація дуже близька до того, що росіянам вдасться перерізати постачання", - заявив Рьопке.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Бої за Вугледар - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія переміщує війська для захоплення Вугледара в Донецькій області. Станом на зараз там зосереджено понад 15 тисяч російських окупантів, повідомив військовий аналітик Денис Попович.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що окупація Вугледара створить загрозу для Дніпра та Запоріжжя, оскільки ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ і просуватися на захід.

Незважаючи на інтенсивні атаки, місто залишається під контролем Збройних сил України, повідомляє 72 ОМбр ім. Чорних Запорожців.

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