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Путін видав абсурдну заяву, що Польща і Литва хочуть окупувати Україну

Юлія Куришко
21 липня 2023, 15:50 оновлено 21 липня, 15:54
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Путін вкотре вирішив поділитися своїми знаннями світової історії, яка існує лише в його реальності.
Путін видав абсурдну заяву, що Польща і Литва хочуть окупувати Україну
Путін вигадав про плани Польщі і Литви окупувати Україну / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

Російський диктатор Володимир Путін зробив абсурдну заяву про створення військового формування Польщі, Литви та України задля подальшої окупації останньої.

Свої фантазії президент країни-агресорки Росії озвучив сьогодні, 21 липня,на засіданні Радбезу РФ. Він вкотре вирішив поділитися своїми знаннями світової історії, яка існує лише в його реальності. Так, він заявив, начебто "Польща захопила частину Литви, відторгнула в Росії її історичні землі, скориставшись громадянською війною" та "брала участь у розділі Чехословаччини".

"Західні території нинішньої Польщі - подарунок Сталіна полякам, чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", - наголосив Путін, пригрозивши Польщі.

відео дня

Диктатор придумав, що Польща нібито хоче втрутись у війну з Україною і "повернути собі історичні території".

"Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під "натовською парасолькоюм сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоб потім "відірвати" собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території - сьогоднішню Західну Україну. Добре відомо, що вони мріють і про білоруські землі", - фантазував очільник Кремля.

Він також пригрозив, що агресія проти Білорусі означатиме агресію проти Росії. Та наголосив, що РФ буде відповідати усіма наявними засобами.

Абсурдні заяви Путіна

Путін видав нову маячню про контрнаступ ЗСУ та намагається зняти з себе відповідальність за тривалість війни в Україні і звинувачує у всьому Захід. Диктатор країни-агресора РФ також розповідає фейки про втрати в ЗСУ.

Путін зганьбився з поїздкою на Херсонщину. Запис із поїздкою Путіна на окуповані території України був зроблений заздалегідь, незважаючи на повідомлення пропагандистів РФ про нібито сьогоднішній візит Путіна на захоплену Херсонщину.

Путін зганьбився, привітавши знищених окупантів. Російський диктатор Володимир Путін передав привіт окупантам РФ, які були знищені в Україні.

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