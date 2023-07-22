Загроза біля кордонів країн НАТО: Подоляк пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер

Найманці ПВК Вагнер не зможуть довго сидіти без "роботи" у Білорусі, їхня діяльність може стати загрозою для країн НАТО, вважає Михайло Подоляк.

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ПВК Вагнер може загрожувати прикордонним територіям Польщі та країнам Балтії - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Бойовики ПВК Вагнер, які після заколоту Євгена Пригожина опинилися в Білорусі, навряд чи ризикнуть запускати свої ДРГ до кордонів України. Проте вони здатні влаштувати провокації біля кордонів Польщі та країн Балтії. Там агресора Росію цікавить Сувалкський коридор. У такій ситуації країни Заходу повинні посилити військову підтримку Києва. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що найманці Пригожина не зможуть довго сидіти без діла в Білорусі, оскільки їм потрібна підтримка боєздатності і фінансові потоки, а у РБ можливостей для реалізації планів мало.

"Зрозуміло, що найманці "Вагнера" не зможуть сидіти без роботи в наметових містечках у Білорусі: для підтримки боєздатності їм потрібні регулярна участь в бойових діях і "солодкі" фінансові потоки. У цьому питанні простір для маневрів у Пригожина невеликий", - вважає Подоляк

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За його словами, відправка ДРГ до кордонів України стане для них невдячною справою, адже там їм будуть протидіяти українські прикордонники і чекати укріплені рубежі.

ПВК Вагнер може влаштувати провокації біля кордонів НАТО

Однак вагнерівці можуть піти на провокації біля кордонів Польщі та балтійських держав. Там Москва зацікавлена у Сувалському коридорі.

"Інша справа - прикордонні території Польщі та країни Балтії, зокрема такий спокусливий для Росії Сувальський перешийок. Гібридна агресія Росії щодо НАТО за допомогою "сірих чоловічків" краще відповідає стратегії підвищення ставок для тиску на союзників, щоб вплинути на підтримку України", - пояснив ситуацію Подоляк.

Також він додав, що неготовність країн Альянсу відбити російські атаки буде сприйнята Кремлем як "поживна сила для провокацій". Кращий вихід в подібних обставинах - військове посилення України, яка сьогодні забезпечує спокій в Європі.

"Звичайно, Східна Європа це і так прекрасно знає. Але чим далі інші столиці розташовані від Росії, тим частіше іноді доводиться про це нагадувати", - підкреслив Михайло Подоляк.

ПВК Вагнер у Білорусі

Колона "вагнерівців" прибула до Білорусі 16 липня. У Держприкордонслужбі заявили, що відстежують переміщення бойовиків республікою і поки що вони не становлять небезпеки для України. Втім, у ДПСУ не виключили провокацій.

19 липня Пригожин вперше виступив у Білорусі і заявив про ганьбу російської окупаційної армії. За його словами, вагнерівці вже не братимуть участі у війні Росії проти України і готуються до нових викликів.

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал Сергій Наєв сказав, що у ЗСУ пригрозили ПВК "Вагнер" і підготували "подарунок" на випадок їхніх провокацій з Білорусі. Українські війська посилили кордон з РБ.

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