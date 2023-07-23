"Хочуть до Варшави": Лукашенко "накапав" Путіну на "вагнерівців"

За словами білоруського диктатора, найманці "прекрасно розуміють, звідки поставляється бойова техніка".

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Олександр Лукашенко розповів про ПВК Вагнер в Білорусі / Колаж: Главред, Фото: скріншот , Комерсант

Олександр Лукашенко заявив про те, що його напружують найманці ПВК Вагнер, які перебралися до Білорусі після провалу бунту в РФ.

За словами білоруського диктатора, нібито бойовики-"вагнерівці" хочуть атакувати країни Європи. Про це він заявив під час зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

"Нас почали" напружувати "вагнерівці - хочуть на захід: "Сходимо на екскурсію до Варшави і Жешува!",- сказав Лукашенко.

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За його словами, найманці "прекрасно розуміють, звідки поставляється бойова техніка".

Путін, у свою чергу, заявив, що бачить контрнаступ ЗСУ, але нібито "він провалився".

Раніше Михайло Подоляк пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер у Білорусі. Найманці ПВК Вагнер не зможуть довго сидіти без "роботи" в Білорусі, їх діяльність може стати загрозою для країн НАТО, вважає Михайло Подоляк.

Раніше "Вагнер" і прикордонники Білорусі влаштували розбірки поблизу кордону з Україною. "Вагнерівці" проводили розвідку місцевості, але не поділили територію з прикордонниками Білорусі.

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