Загроза ядерного удару та закриття посольств: головні новини України (дайджест)

Новини України станом на 22:00: ключові події дня, включаючи військову ситуацію, дипломатичні заяви та важливі внутрішні рішення.

https://glavred.net/ukraine/zagroza-yadernogo-udaru-ta-zakrittya-posolstv-golovni-novini-ukrajini-daydzhest-10616096.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 22:00 20 листопада / Фото: Главред

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога США має критичне значення. Якщо Штати припинять підтримку - Україна програє. Проте навіть якщо таким буде вибір Америки, Україна все одно боротиметься.

Путін може вирішити закінчити війну в Украні: Зеленський сказав, до чого тут Трамп

Війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

відео дня

Загроза серйозна: посольство США попередило про можливий ракетний удар РФ

У середу, 20 листопада, країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну. Про це попередили в Посольстві США в Києві.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну значну повітряну атаку 20 листопада", - йдеться у повідомленні.

РФ готова завершити війну в Україні: у Reuters назвали п'ять умов Путіна

Російський диктатор Володимир Путін відкритий до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з обраним президентом США Дональдом Трампом. Однак у глави РФ є умови. Деталі розкрило видання Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із задумами Кремля.

Посольства масово закриваються: РФ готова завдати масованого ракетного удару

У Києві масово закриваються посольства через загрозу російського удару. Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, наскільки реальна загроза масованого ракетного обстрілу України.

Він зазначив, що росіяни підготувалися до обстрілів у холодну пору року. Вони давно накопичили ракети, підготували авіацію та флот. У своєму арсеналі вони накопичили різні типи ракет.

В українському інфопросторі з'явилась інформація про те, що РФ нібито планує вдарити по Україні стратегічною балістичною ракетою РС-26 "Рубіж". Главред дізнався, що це за ракета і чи дійсно вони така небезпечна.

Багатомільйонна допомога Україні: яке озброєння США готові передати ЗСУ

У середу, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про виділення для України нового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Чергову допомогу Україна отримає у рамках програми президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), що передбачає надання зброї зі складів американської армії.

ЗСУ вперше вдарили по Росії ракетами Storm Shadow: стала відома ціль удару

Сили оборони України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях в глибині території Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного західного чиновника, знайомого з цим питанням.

Зазначається що удари ракетами Storm Shadow вглиб території Росії були схвалені у відповідь на рішення Москви залучити північнокорейські війська до війни проти України.

Президент США Джозеф Байден радився з Дональдом Трампом перед тим, як дозволити Україні використовувати ATACMS для ударів по території Росії. Трамп підтримав це рішення, адже його політика будується на силі. Про це президент Республіканського Клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус заявив в ефірі Київ24.

Путін хоче розділити Україну на три частини: що відомо про підступний план РФ

РФ хоче розділити Україну на три частини, знищивши українську державність. Міноборони РФ підготувало базовий документ з прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві.

Графік вимкнення світла на 21 листопада: скільки годин доведеться сидіти у темряві

В Україні у четвер, 21 листопада, будуть діяти графіки вимкнення світла. Електроенергію вимикатимуть у період з 7:00 до 22:00. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 7:00 до 11:00, а також з 19:00 до 22:00 будуть діяти графіки для однієї черги відключень. З 11:00 до 19:00 вимикатимуть одразу по дві черги.

Росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках

Російські окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ на Покровському та Курському напрямках. Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин.

У Путіна готують заморозку вкладів росіян, "на Валдаї" вже схвалили це рішення

Сьогодні російський дискусійний клуб "Валдай" випустив пресреліз із цитатами банкірів, експертів і російських чиновників про необхідність заморожування рублевих вкладів росіян у банках. Сьогодні ж статтю видалили. При цьому матеріал доступний за посиланням у веб-архіві, звідки видалити його неможливо.

Мороз -8, снігопади та ожеледиця: Україну накриває дуже потужна негода

Погода в Україні 19 листопада буде сніговою та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

Курська операція Сил оборони була стратегічно необхідною для запобігання наступу РФ в Сумській області. Росія планувала створити "буферну зону" довжиною 20-30 км на півночі України. Про це розповів начальник Генштабу ЗСУ генерал Анатолій Баргилевич в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, у травні розвідка підтвердила плани ворога наступати на Сумщину із Курської області. Баргилевич зауважив, що цей наступ мав стати логічним продовженням операції РФ на Харківському напрямку, яка розпочалася в травні 2024 року. Враховуючи загрози, Україна ухвалила рішення провести наступальну операцію на випередження, перемістивши бойові дії на територію противника.

Без тисяч загиблих: Зеленський назвав єдиний варіант повернення Криму

Україна готова повернути Крим під свій контроль дипломатичним шляхом. Це важливо, щоб не втрачати десятки тисяч життів українських громадян для повернення Криму військовим шляхом. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв'ю з кореспондентом Fox News Треєм Інґстом.

Відповідаючи на питання, чи може частина української території залишитися під контролем Росії за умовами мирної угоди або припинення вогню, Зеленський підкреслив, що Україна не має юридичних підстав для такого визнання.

Інформаційне нагнітання, яке спостерігалося цього дня, та панічні повідомлення про масовану атаку РФ лише грають на руку ворогові. Українці завжди мають звертати увагу на повітряну тривогу, оскільки Росія божевільна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час… Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний", - наголосив глава держави.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред