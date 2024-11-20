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ЗСУ "на характері" відвоювали позиції: воїни 28 ОМБр провели операцію під Торецьком

Руслана Заклінська
20 листопада 2024, 19:06
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Ворог не зміг зупинити українських військових, незважаючи на спроби атакувати дронами, розповіли в бригаді.
ЗСУ 'на характері' відвоювали позиції: воїни 28 ОМБр провели операцію під Торецьком
Українські захисники стабілізували ситуацію під Торецьком / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Коротко:

  • ЗСУ відвоювали позиції під Торецьком і стабілізували ситуацію
  • Під час бою ліквідовано двох російських солдат, двоє потрапили в полон, решта втекли

Українські військові відбили позиції під Торецьком у Донецькій області та стабілізували ситуацію на цьому напрямку. ЗСУ також взяли двох російських окупнтів у полон. Про це повідомила 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу у Facebook.

На відео показано бойову роботу воїнів спеціального батальйону "Шквал", що є частиною 28-ї ОМБр. Відео зняв командир однієї зі штурмових груп пвдд час операції.

відео дня

У бригаді підкреслили, що українські захисники "на характері" відвоювали позиції під Торецьком. ЗСУ провели успішну штурмову операцію, яка дозволила стабілізувати ситуацію на Торецькому напрямку.

"Ворог відчайдушно намагався зупинити наших воїнів дронами, але безрезультатно. Якісна підготовка, планування і мотивація лицарів відіграли вирішальну роль", - зазначили військові.

В результаті бою українські захисники ліквідували двох окупантів, ще двоє потрапили в полон. Решта російських солдат втекли з позицій.

ЗСУ 'на характері' відвоювали позиції: воїни 28 ОМБр провели операцію під Торецьком
Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські війська продовжують намагання прорватися до Курахового на Донеччині та перерізати важливу логістичну магістраль ЗСУ. Окупанти ведуть бої в міській забудові та намагаються оточити український гарнізон, розповів військовий експерт Владислав Селезньов

Також ЗСУ просунулися на північ від Харкова і зайняли лісову зону поблизу Глибокого. Російські підрозділи, включаючи чеченський батальйон "Захід-Ахмат" та 128-у резервну бригаду, намагалися утримати позиції, але зазнали значних втрат.

Як повідомляв Главред, окупанти просунулися в районі українського виступу, що межує з Курською областю, зокрема на північний схід від Нижнього Клину. Активні бойові дії тривають також в районах Ольгівки, Крем’яного та Плехового, повідомили аналітики ISW.

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Торецьк

Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія.

Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб.

Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.

Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

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