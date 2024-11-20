РФ готова завершити війну в Україні: у Reuters назвали п'ять умов Путіна

Якщо угоди про припинення вогню не буде досягнуто, країна-агресор Росія продовжить війну.

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Путін висунув умови для закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, сайт Кремля

Ключові тези:

Путін "відкритий" до переговорів про замороження війни в Україні

У РФ є список умов для завершення бойових дій

Досягти довгострокової угоди буде складно

Російський диктатор Володимир Путін відкритий до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з обраним президентом США Дональдом Трампом. Однак у глави РФ є умови. Деталі розкрило видання Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із задумами Кремля.

Чого хоче Путін - п'ять умов диктатора РФ

Журналісти пишуть, що країна-агресор РФ могла б піти на те, щоб погодитися заморозити конфлікт уздовж лінії фронту.

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1. За словами трьох осіб, які побажали зберегти анонімність, переговори можуть вестися щодо точного поділу чотирьох областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Росія також може бути готова піти з відносно невеликих ділянок території, які вона утримує в Харківській та Миколаївській областях України.

2. Усі російські офіційні особи заявили, що майбутнє Криму не підлягає обговоренню.

3. Путін наполягає на тому, щоб Київ відмовився від амбіцій щодо вступу в НАТО.

При цьому, за словами п'яти нинішніх і колишніх чиновників, хоча Росія виступає проти вступу України до Альянсу або присутності військ НАТО на українській території, вона відкрита для обговорення гарантій безпеки для Києва.

4. За словами джерел, Кремль міг би також вимагати від України погодитися обмежити чисельність своїх збройних сил.

5. Київ має взяти на себе зобов'язання не обмежувати використання російської мови.

Два джерела повідомили, що рішення чинного президента США Джо Байдена дозволити Україні запустити американські ракети ATACMS вглиб Росії може ускладнити і затримати переговори і посилити вимоги Москви.

За словами двох джерел, якщо угоди про припинення вогню не буде досягнуто, Росія продовжить війну.

Пункти плану перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Основа переговорів - Стамбульські угоди

За словами одного з джерел, усередині країни Путін міг би представити угоду про припинення вогню, згідно з якою Росія утримувала більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як перемогу, що забезпечила захист російськомовного населення на сході України і захистила сухопутний міст до окупованого Криму.

На запитання про те, який вигляд може мати можливе припинення вогню, двоє російських джерел послалися на проєкт угоди, який було майже схвалено у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі та який Путін публічно називав можливою основою для угоди.

У межах цього документа Україна має погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Один із російських чиновників заявив, що угоди не буде, поки Україна не отримає гарантії безпеки, додавши: "Питання в тому, як уникнути угоди, яка одного дня приведе Захід до можливої прямої конфронтації з Росією".

Чи можливе укладення довгострокової угоди між Україною та РФ?

Дмитро Саймс, який емігрував до США з Радянського Союзу 1973 року і є одним із найвпливовіших у Росії експертів з Америки, заявив, що угоду про припинення вогню може бути укладено відносно швидко.

Однак укласти ширшу і довгострокову угоду, що враховує інтереси безпеки як України, так і Росії, буде вкрай складно.

"На мій погляд, досягти великої угоди буде дуже складно, оскільки позиції двох сторін дуже далекі одна від одної", - заявив Саймс.

Переговори і завершення війни в Україні - останні новини

Главред раніше писав, що війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це [рішення покласти край війні] залежить від Путіна, дуже багато чого. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну", - вважає Зеленський.

Видання Bloomberg із посиланням на європейських чиновників повідомляє, що союзники України все більше прагнуть покласти край бойовим діям і підштовхують Зеленського до угоди з Путіним.

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у разі невдалих переговорів із Володимиром Путіним може звинуватити в невдачі президента Володимира Зеленського.

"Можливо, Трамп перекладе провину за свою невдачу в ролі миротворця на небажання Зеленського йти на компроміс", - вважає Сергій Радченко, історик із Центру глобальних відносин ім. Генрі Кісінджера Сергій Кісінджера.

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Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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