Загроза серйозна: посольство США попередило про можливий ракетний удар РФ

Коротко:
- Сьогодні можлива повітряна атака РФ
- Громадян закликали не ігнорувати сигнали тривоги та сховатися в укритті
- Посольство США в Києві 20 листопада буде закрито
У середу, 20 листопада, країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну. Про це попередили в Посольстві США в Києві.
"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну значну повітряну атаку 20 листопада", - йдеться у повідомленні.
Як запобіжний захід посольство буде закрито, а його співробітникам доручено сховатися на місці.
Посольство США рекомендує громадянам бути готовими негайно пройти до сховищ у разі оголошення повітряної тривоги.
Рекомендації для громадян:
- стежте за оновленнями через місцеві ЗМІ;
- заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування;
- у разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища;
- дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.
Ракетні удари РФ по Україні - останні новини
17 листопада Україна опинилася під масованою атакою РФ. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники в повітрі - 16 бортів Ту-95МС і 7 бортів Ту-160. У кількох областях України лунали вибухи.
У Києві двоє людей постраждали через падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.
18 листопада окупанти атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яка була збита протиповітряною обороною. Збита ворожа ракета впала в житловий сектор Приморського району міста. Загинули люди.
Главред писав, що країна-агресор РФ мала в своєму розпорядженні щонайменше 300 крилатих ракет Х-101, які може застосовувати для ударів по Україні. Такі дані наводять станом на 11 листопада джерела видання NV у Силах оборони. Частину з цих ракет Росія вже використовувала під час останнього масованого обстрілу.
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