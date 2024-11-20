Загроза серйозна: посольство США попередило про можливий ракетний удар РФ

20 листопада є ризик "значної повітряної атаки".

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Громадян закликали не ігнорувати сьогодні повітряну тривогу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Сьогодні можлива повітряна атака РФ

Громадян закликали не ігнорувати сигнали тривоги та сховатися в укритті

Посольство США в Києві 20 листопада буде закрито

У середу, 20 листопада, країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну. Про це попередили в Посольстві США в Києві.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну значну повітряну атаку 20 листопада", - йдеться у повідомленні.

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Як запобіжний захід посольство буде закрито, а його співробітникам доручено сховатися на місці.

Посольство США рекомендує громадянам бути готовими негайно пройти до сховищ у разі оголошення повітряної тривоги.

Рекомендації для громадян:

стежте за оновленнями через місцеві ЗМІ;

заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування;

у разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища;

дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

17 листопада Україна опинилася під масованою атакою РФ. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники в повітрі - 16 бортів Ту-95МС і 7 бортів Ту-160. У кількох областях України лунали вибухи.

У Києві двоє людей постраждали через падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

18 листопада окупанти атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яка була збита протиповітряною обороною. Збита ворожа ракета впала в житловий сектор Приморського району міста. Загинули люди.

Главред писав, що країна-агресор РФ мала в своєму розпорядженні щонайменше 300 крилатих ракет Х-101, які може застосовувати для ударів по Україні. Такі дані наводять станом на 11 листопада джерела видання NV у Силах оборони. Частину з цих ракет Росія вже використовувала під час останнього масованого обстрілу.

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