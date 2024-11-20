Приціл на Крим: які об'єкти ЗСУ можуть атакувати ракетами США - Братчук

Попри затримку дозволу на удари по об'єктах РФ американськими ракетами, вони зможуть покращити ситуацію на фронті.

https://glavred.net/ukraine/pricel-na-krym-kakie-obekty-vsu-mogut-atakovat-raketami-ssha-bratchuk-10616048.html Посилання скопійоване

Змінити ситуацію на фронті ударами по Росії можливість є / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/p/Сергій-Братчук, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

На території РФ є багато об'єктів для ураження ЗСУ

Україна має знищувати не лише аеродроми, але й особовий склад ворога

ЗСУ можуть атакувати цілі в тимчасово окупованому Криму

Україна протягом декількох місяців просила західних партнерів надати дозвіл на удари їхнім озброєнням по території країни-агресора Росії. Однак тільки у листопаді 2024 року США наважились на такий крок.

Низка експертів та аналітиків вважають, що така затримка негативно вплинула на спроможність змінити ситуацію на фронті цими ударами ЗСУ вглиб РФ. Однак, як сказав в етері телеканалу FREEДОМ речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, це не зовсім так.

відео дня

"Сьогодні багато об’єктів, які Україна могла б вражати в Російській Федерації, перебувають у зоні досяжності західних далекобійних ракет. І вони мають летіти, реалізовуючи формулу "мир через силу" на території країни-агресора", - зауважив він.

При цьому Братчук наголосив на важливості ударів ЗСУ не лише по військових аеродромах на території Росії, але й, наприклад, по великих скупченнях окупантів.

Доцільно для українських військ і завдавати удари по території тимчасово окупованого Криму, де в російських військових все ще є чимало стратегічно важливих об'єктів, а дозволу на їх ураження питати не потрібно, адже це не територія РФ.

"Є об’єкти, ми про них знаємо, тому ATACMS, Storm Shadow, Scalp мають летіти зокрема і по цих об’єктах", - додав він.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по російських об'єктах - останні новини

Нагадаємо, Збройні сили України, ймовірно, вперше використали тактичну балістичну ракету ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений.

Згодом Україна повідомила, що атака була спрямована на російський склад озброєнь на відстані близько 110 км від кордону, що викликало вторинні вибухи та детонацію.

Раніше також Главред писав, що за інформацією ЗМІ, Сили оборони України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях в глибині території Росії. Під удар міг потрапити санаторій, підпорядкований Управлінню справами президента РФ.

Інші новини про Крим:

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред