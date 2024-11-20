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Посольства масово закриваються: РФ готова завдати масованого ракетного удару

Ангеліна Підвисоцька
20 листопада 2024, 14:35оновлено 20 листопада, 15:08
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Росіяни можуть вдарити по Україні крилатими ракетами, дронами та балістикою, каже Андрій Коваленко.
ракеты, люди в метро
РФ готова завдати масованого ракетного удару / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Коваленка:

  • РФ накопичила ракети для нового масованого удару
  • Ворог може в будь-який момент атакувати Україну
  • Українцям потрібно підготуватися до обстрілу

У Києві масово закриваються посольства через загрозу російського удару. Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, наскільки реальна загроза масованого ракетного обстрілу України.

Він зазначив, що росіяни підготувалися до обстрілів у холодну пору року. Вони давно накопичили ракети, підготували авіацію та флот. У своєму арсеналі вони накопичили різні типи ракет.

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"Ставка на крилаті ракети і балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними, вони відомі і про них попереджали ... Інформаційно зараз вони також намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств", - заявив Коваленко.

Керівник ЦПД РНБО закликав українців заздалегідь підготувати для себе безпечне місце на випадок тривоги, прорахувати маршрут та час і стежити за попередження Повітряних сил ЗСУ.

"Щодо паніки, яку намагаються підігрівати - ще раз уточню, що Росія готувалася до обстрілів і це є частиною війни. Плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є і буде", - підсумував він.

Посольства масово закриваються: РФ готова завдати масованого ракетного удару
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - що відомо

Як вже повідомляв Главред, в Посольстві США в Києві повідомили, що у середу, 20 листопада, країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України впродовж місяців. Для обстрілів у РФ готова авіація та запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також можуть бути задіяні кораблі.

Крім того, уже чотири посольства в Києві закрито через загрозу ракетного удару. Йдеться про посольства США, Італії, Іспанії, Греції.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар Андрій Коваленко Ракетна атака на Україну
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