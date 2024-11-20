"Україна програє": Зеленський визнав, що без підтримки США країна не виживе

В України є своє виробництво зброї, але його недостатньо.

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Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить боротьбу / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, ОП

Ключові тези:

Без військової допомоги США Україна програє

В України є своє виробництво зброї, але його недостатньо

Якщо Штати припинять підтримку, українці продовжать боротися

Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога США має критичне значення. Якщо Штати припинять підтримку - Україна програє. Проте навіть якщо таким буде вибір Америки, Україна все одно боротиметься.

"Якщо вони [США] будуть скорочувати [підтримку], я думаю, ми програємо. Звичайно, у будь-якому разі ми залишимося і будемо боротися", - сказав Зеленський в інтерв'ю Fox News.

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За словами глави держави, в України є своє виробництво, але його недостатньо для перемоги.

"У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, його недостатньо, щоб вижити", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що перші дні війни були найскладнішими, проте зараз усе залежатиме від єдності всередині України та єдності з союзниками.

"Я думаю, що це був найскладніший період, але зараз цей період, цей момент залежить, я думаю, від нашої єдності в Україні, і я думаю, що дуже небезпечно, якщо ми втратимо єдність у Європі та, що найголовніше, єдність між Україною і Сполученими Штатами", - сказав Зеленський.

Військова допомога Україні - останні новини

Главред писав, що найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони і бронетехніка.

Нещодавно президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії.

За даними The Washington Post, Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Тим часом уряд Великої Британії виділив на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів - понад 9,5 млн доларів. Їх витратять на закупівлю дронів.

Український оборонно-промисловий комплекс отримає 130 млн євро від Данії. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен 19 листопада.

Крім того, Україна отримає від Данії ще дві партії винищувачів F-16.

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