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Трамп легко може "поставити Путіна на коліна": експерт назвав спосіб

Сергій Кущ
22 листопада 2024, 23:11
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До вступу Трампа на посаду, йде величезний масив ІПСО з боку росіян.
Трамп легко може
Трамп легко може "поставити Путіна на коліна" / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Трамп не вирок для України
  • Як новий президент США може знищити економіку РФ

Прихід Дональда Трампа до влади в США не стане для України катастрофою, а повідомлення західних ЗМІ про втрату територій в обмін на мир не відповідає дійсності.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

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Він підкреслив, що зараз, до вступу Трампа на посаду, йде величезний масив ІПСО з боку росіян.

"Так, наприклад, усі різко почали говорити, що Україна втратить 20% територій, і Захід із цим погодиться. Знаєте, на чому Росія "спалилася", як стало зрозуміло, що за цими операціями стоїть вона? Росіяни "спалилися" на повідомленнях про телефонну розмову Трампа і Путіна, про яку написав Washington Post. До повідомлень, які з'явилися в російськомовному та україномовному просторі, додали деталь, якої не було в англомовному варіанті: твердження, що Путін і Трамп говорили про те, що світ згоден із втратою 20% територій Україною. Так що заспокойтеся, зараз іде просто гігантська просто "іпсоха", - зазначив експерт.

Загородній зазначив, що розмови про те, що перемога Трампа стане катастрофою для України, не мають під собою підстав. Президентство Трампа не стане катастрофою для нашої країни.

"Перш за все, слід розуміти, яке головне протиріччя між Трампом і Путіним. Головне протиріччя - не Україна, а нафта. Адже Трамп точно зніме всі обмеження на експорт нафти і газу зі США і Канади, і він говорить про це відкрито. Трамп має намір перезапустити американську економіку на нафті. А у США нафти більше, ніж у Саудівської Аравії і всіх інших. Це означає, що на зовнішньому ринку буде більше американських нафти і газу, а за таких умов Росія та Іран будуть змушені тренуватися їсти свою нафту і занюхувати газом, оскільки потреба в їхніх енергоресурсах істотно знизиться. А якщо Трамп ще й виконає свою обіцянку знизити ціни на нафту до 40 доларів, то настане смерть російської економіки. І це Трамп робитиме не за рік чи два, а відразу", - пояснив експерт.

Трамп інфографіка
Трамп інфографіка / ІнфографІка: Главред

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російський диктатор Володимир Путін може розглядати варіант переговорів. Після серпневого контрнаступу Україна все ще утримує плацдарм у Курській області. Путін серйозно розглядає можливість переговорів, оскільки вважає, що перемога на його боці.

Британський розвідник Філіп Інгрем заявив, що Трамп буде тиснути на Путіна. Експерт вважає, що мета диктатора РФ змінена - утримання Криму та захоплених територій, або в ідеалі всього захопленого Донбасу. Тому Дональду Трампу доведеться серйозно тиснути на Путіна.

Олег Жданов пояснив, як Трамп може підіграти Путіну. Експерт повідомив, що реакція українського суспільства і армії, якщо Україні спробують нав'язати сценарій заморожування і тимчасового закріплення окупованих територій за Росією, може закінчитися смутою.

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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "прекрасні стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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