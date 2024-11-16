Наступ РФ на Курщині: Путін може розглядати варіант переговорів - WP

Минулого тижня Росія розпочала новий контрнаступ.

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Наступ РФ на Курщині / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 199-й навчальний центр ДШВ ЗСУ

Ключові тези:

РФ посилила наступ в Курській області

Москва не почне жодних переговорів, доки не поверне Курщину

Україна розглядає Курщину як потенційний важіль у переговорах

Країна-агресор Росія посилила боротьбу за контроль над частиною Курської області напередодні можливих переговорів з майбутньою адміністрацією Трампа. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що після серпневого контрнаступу Україна все ще утримує плацдарм у Курській області, хоча й втратила близько половини початкових здобутків.

відео дня

Видання підкреслює, що минулого тижня Росія розпочала новий контрнаступ, задіявши значні сили, включаючи близько 10 000 північнокорейських військових.

"Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, доки не вижене з Курська всіх українських солдатів", - заявив головний редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков, додавши, що Путін не хоче, щоб Курськ став розмінною монетою в переговорах.

За оцінками аналітика Black Bird Group Пасі Паройнена, українські війська спочатку захопили від 386 до 579 квадратних миль території. Проте останній російський наступ, хоч і не дуже успішний, призвів до подальшого скорочення підконтрольних Україні територій.

Експерти вважають, що Україна розглядає Курськ як потенційний важіль у майбутніх переговорах, проте ця операція значно навантажила українські війська.

Видання також додає, що Путін серйозно розглядає можливість переговорів, оскільки вважає, що перемога на його боці.

"Його вимоги, ймовірно, будуть надзвичайно високими", - вважає колишня помічниця генсека НАТО Каміль Гранд.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, українська армія нещодавно просунулася на південний схід від Коренево в Курській області, про що свідчать геолокаційні кадри від 15 листопада.

Також відомо, що російські війська нещодавно просунулися в межах українського головного виступу в Курській області, зокрема, в Глушківському районі.

Варто зауважити, що у Курській області РФ тривають жорстокі бої. Російські морські піхотинці та десантники спільно з північнокорейськими військовими атакують позиції ЗСУ в західній частині Курщини, щоб витіснити українських військових з регіону до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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