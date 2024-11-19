Прямі контакти президентів: Зеленський розповів про переговори з командою Трампа

Головне:
- Команди Зеленського і Трампа налагоджують процеси
- Єрмак вирушить із візитом до США
Президент України Володимир Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою обраного президента США Дональда Трампа.
Під час пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен у Києві, він підтвердив майбутнє відрядження глави Офісу президента Андрія Єрмака до США.
"Контакти з президентом Трампом у мене були. Я розумію тільки прямі контакти між президентами. Що стосується команди - у них є свої контакти...Що стосується налагодження процесів між нашими командами - впевнений, що вони будуть. Що стосується поїздки, відрядження глави мого Офісу в США - вона буде", - сказав глава держави.
Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом поїде до США на переговори з командою Дональда Трампа. За даними медіа, українська влада вже активно працює над налагодженням контактів із ключовими людьми в команді Трампа.
Раніше у Трампа зробили скандальну заяву з приводу дозволу на далекобійні удари по РФ. Адміністрація Джо Байдена заздалегідь не повідомляла про своє рішення, каже Майк Волтц.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Джо Байден і Дональд Трамп обговорили Україну. Джо Байден і Дональд Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату.
Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.
Інші новини:
- У НАТО зробили прогноз про політику Трампа щодо Альянсу
- Переговори Трампа і Путіна до інавгурації: у Кремлі розкрили деталі
- Сі Цзіньпін звернувся до Трампа і назвав прохання Китаю
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред