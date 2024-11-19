Прямі контакти президентів: Зеленський розповів про переговори з командою Трампа

Володимир Зеленський розповів про налагодження процесів із командою Дональда Трампа.

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Володимир Зеленський розповів про налагодження процесів із командою Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Команди Зеленського і Трампа налагоджують процеси

Єрмак вирушить із візитом до США

Президент України Володимир Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою обраного президента США Дональда Трампа.

Під час пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен у Києві, він підтвердив майбутнє відрядження глави Офісу президента Андрія Єрмака до США.

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"Контакти з президентом Трампом у мене були. Я розумію тільки прямі контакти між президентами. Що стосується команди - у них є свої контакти...Що стосується налагодження процесів між нашими командами - впевнений, що вони будуть. Що стосується поїздки, відрядження глави мого Офісу в США - вона буде", - сказав глава держави.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом поїде до США на переговори з командою Дональда Трампа. За даними медіа, українська влада вже активно працює над налагодженням контактів із ключовими людьми в команді Трампа.

Раніше у Трампа зробили скандальну заяву з приводу дозволу на далекобійні удари по РФ. Адміністрація Джо Байдена заздалегідь не повідомляла про своє рішення, каже Майк Волтц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Джо Байден і Дональд Трамп обговорили Україну. Джо Байден і Дональд Трамп говорили близько двох годин, разом із ними були присутні чинний і майбутній керівники апарату.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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