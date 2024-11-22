Рютте зустрінеться із Трампом для мирних переговорів щодо України: у WP дали прогноз

Головне із матеріалу:
- Мирна угода має унеможливити конфлікти в майбутньому
- Рютте і Трамп обговорять мирні переговори РФ та України
Генсек НАТО Марк Рютте вирушить до США для обговорення з Дональдом Трампом стратегії мирних переговорів щодо України. Мета - домогтися справедливого миру без заохочення російської агресії і з гарантіями безпеки для України.
За словами високопоставленого німецького чиновника для видання The Washington Post, Рютте планує донести до Трампа необхідність розв'язання українського питання в такий спосіб, щоб воно не стало тягарем для нього в разі повернення на посаду президента США.
Європейські лідери єдині в думці, що будь-яка успішна мирна угода має унеможливити повторення конфлікту в майбутньому. На нещодавній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських колег до співпраці з Трампом.
"Не обговорюйте Трампа за спиною, а запрошуйте його до діалогу", - заявив він.
Рютте також наголосив на важливості збереження підтримки США в питаннях безпеки Європи.
Паралельно Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону, перевищивши встановлений цільовий показник у 2% ВВП. Він попередив, що можлива перемога Росії у війні призведе до ще більших витрат на стримування її впливу.
"Якщо Путін переможе, це обійдеться нам не в 3%, а в 4 або 5% ВВП", - заявив він.
Мирні переговори із РФ - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп проведе сильні переговори з Путіним. Рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети ATACMS для нанесення ударів по російській території наробило багато галасу як у Кремлі, так і в колах США.
Стало відомо, що Трамп може звинуватити Зеленського у зриві переговорів. Сергій Радченко повідомив, що можливо, Трамп перекладе провину за свою невдачу в ролі миротворця на небажання Зеленського йти на компроміс, адже у Трампа може "не вистачити терпіння".
У Польщі назвали дату зустрічі, коли відбудуться переговори щодо війни в Україні. Сікорський уточнив, що окрім глав зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини, очікує на цій зустрічі представників інших європейських країн.
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