Рютте зустрінеться із Трампом для мирних переговорів щодо України: у WP дали прогноз

Рютте також наголосив на важливості збереження підтримки США в питаннях безпеки Європи.

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Трамп зустрінеться із Рютте / колаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

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Мирна угода має унеможливити конфлікти в майбутньому

Рютте і Трамп обговорять мирні переговори РФ та України

Генсек НАТО Марк Рютте вирушить до США для обговорення з Дональдом Трампом стратегії мирних переговорів щодо України. Мета - домогтися справедливого миру без заохочення російської агресії і з гарантіями безпеки для України.

За словами високопоставленого німецького чиновника для видання The Washington Post, Рютте планує донести до Трампа необхідність розв'язання українського питання в такий спосіб, щоб воно не стало тягарем для нього в разі повернення на посаду президента США.

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Європейські лідери єдині в думці, що будь-яка успішна мирна угода має унеможливити повторення конфлікту в майбутньому. На нещодавній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських колег до співпраці з Трампом.

"Не обговорюйте Трампа за спиною, а запрошуйте його до діалогу", - заявив він.

Рютте також наголосив на важливості збереження підтримки США в питаннях безпеки Європи.

Паралельно Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону, перевищивши встановлений цільовий показник у 2% ВВП. Він попередив, що можлива перемога Росії у війні призведе до ще більших витрат на стримування її впливу.

"Якщо Путін переможе, це обійдеться нам не в 3%, а в 4 або 5% ВВП", - заявив він.

Мирні переговори із РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп проведе сильні переговори з Путіним. Рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети ATACMS для нанесення ударів по російській території наробило багато галасу як у Кремлі, так і в колах США.

Стало відомо, що Трамп може звинуватити Зеленського у зриві переговорів. Сергій Радченко повідомив, що можливо, Трамп перекладе провину за свою невдачу в ролі миротворця на небажання Зеленського йти на компроміс, адже у Трампа може "не вистачити терпіння".

У Польщі назвали дату зустрічі, коли відбудуться переговори щодо війни в Україні. Сікорський уточнив, що окрім глав зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини, очікує на цій зустрічі представників інших європейських країн.

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