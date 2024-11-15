"Йому саме це і потрібно": Жданов пояснив, як Трамп може підіграти Путіну

Російський диктатор готовий використовувати сценарій заморозки війни на свою користь.

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Жданов пояснив, як Трамп може підіграти Путіну / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, pixabay.com

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Путіну вигідні внутрішні обурення в Україні

Російський диктатор бажає ратифікації Стамбульських угод

Реакція українського суспільства й армії, якщо Україні спробують нав'язати сценарій заморожування і тимчасового закріплення окупованих територій за Росією, може закінчитися смутою.

Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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"Путіну саме це і потрібно - смута в Україні. Він саме цього і домагається. Для нього внутрішні обурення в нашій країні будуть бальзамом на душу, адже цю ситуацію він використовує для того, щоб протягнути своїх кандидатів в Україні, які будуть україномовними, у вишиванках, але будуть за мир, переговори і домовленості з Москвою", - зазначив експерт.

За словами Жданова, зараз російський диктатор все частіше звертається до Стамбульських угод.

"Чому Путін весь час і махає Стамбульськими угодами - вони передбачають, що Крим на 15 років залишається під юрисдикцією Росії, лінія фронту фіксується, оголошується режим припинення вогню та інше", - підсумував експерт.

Пункти плану перемоги, план перемоги Інфографіка / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні та президента Володимира Зеленського. Кандидат у президенти звинуватив Зеленського в тому, що він "дозволив початися війні".

Нещодавно, колишній очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "переслідуватиме Україну".

Згодом, під час пресконференції за підсумками БРІКС Путін сказав про те, що не може пригадати такої розмови з Трампом, а погрожувати агресорці Росії, мовляв, безглуздо.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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