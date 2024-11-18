Трамп тиснутиме на Путіна: британський розвідник про сценарій завершення війни

Дональду Трампу доведеться серйозно тиснути на Володимира Путіна, вважає Філіп Інгрем.

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/ Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, президент РФ

Коротко:

Путін хоче капітуляції України

Демілітаризована зона може пройти в РФ

Полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем заявив про те, що диктатор РФ Володимир Путін хоче домогтися капітуляції України зі встановленням маріонеткового уряду, як у Білорусі.

"Мета Росії, щоб Україна стала проросійською і відійшла від Європи і НАТО. Цього ніколи не станеться", - підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

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Експерт вважає, що мета диктатора РФ змінена - утримання Криму та захоплених територій, або в ідеалі всього захопленого Донбасу: "Путін вважає, що міжнародні кордони чіткі, але сподівається на щось інше".

Він зазначає, що обраному президентом США Дональду Трампу доведеться серйозно тиснути на Путіна.

"І ми побачимо в перші тижні та місяці, наскільки глава Кремля впливає на Трампа - за його заявами та додатковим тиском, який він чинитиме на президента Зеленського, і якщо буде рух до несправедливого врегулювання в будь-якій формі", - уточнює британський розвідник у відставці.

Водночас він сумнівається в тому, що Путін збирається капітулювати: "Путін буде просто впиратися і не поступиться ні на крок".

Співрозмовник також вказав на те, що коли справа дійде до переговорів, демілітаризована зона буде "ідеальним завершенням конфлікту"

"Однак ця зона не обов'язково має бути демілітаризованою територією, яку Росія займає на території України. Ця демілітаризована зона має бути всередині Росії в межах артилерійського і ракетного радіусу дії українських кордонів. Упевнений, що українські військові були б цілком щасливі, якби міжнародні миротворчі сили погодилися б на демілітаризовану зону вздовж російського кордону за умови, що буде укладено належну мирну угоду з відповідними військами, що там перебувають, з гарантією безпеки для них", - додав Інгрем.

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп готує резонансний план завершення війни. Українці можуть по-різному поставитися до плану Трампа щодо завершення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про несподіваний сценарій завершення війни. Дональд Трамп може підштовхнути Україну до поступок, або дати все необхідне, не виключають експерти.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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