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Затримки з військовою допомогою не дали ЗСУ використати всі можливості в Бахмуті - ISW

22 січня 2023, 07:47
Бахмут не має оперативного або стратегічного значення, але якби окупанти взяли його швидко, то могли б розраховувати на розширення наступальних операцій.

ВСУ, війна, українські військові
Оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією, вважають в ISW / Фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією. Українські сили, попри втрати, перешкоджають здатності Росії продовжувати наступ в інших місцях. При цьому ЗСУ не використали всі можливості через уповільнення поставок зброї з боку західних партнерів. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

"Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися скутістю російських військ в Бахмуті, повільно переміщаючи або утримуючи системи озброєнь і поставки, необхідні для великомасштабних контрнаступальних операцій", - зазначають експерти ISW.

На думку аналітиків, Україна заплатила б значну ціну за те, щоб дозволити російським військам легко взяти Бахмут. Саме по собі місто не має ані оперативного, ані стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко, вони могли б сподіватися на розширення операцій, а Україна після відступу втратила б хороші оборонні позиції.

У звіті також наголошується, що США "легковажно" оцінили розрахунок України по обороні міста, вважаючи його "політичним"

Російські війська займають понад 100 тисяч квадратних кілометрів української території, включаючи кілька міст. Політичні та військові лідери цілком розумно зважують ці фактори при ухваленні рішення про збереження або поступку певних груп населення.

"Американцям не доводилося робити такий вибір з 1865 року, їм не слід поспішати нехтувати міркуваннями, які були б для них цілком реальними, якби американські міста зіткнулися з такими загрозами", - пишуть аналітики.

На підтримку того, що українські сили обрали правильну стратегію щодо стримування у Бахмуті, експерти нагадали аналогічну операцію поступового виснаження противника на початку літа 2022 року.

Тоді російські війська місяцями намагалися прорвати ефективну українську оборону в Сєвєродонецьку і Лисичанську, і захопили Лисичанськ лише після контрольованого відходу українців з цього району. Захоплення виявилося в оперативному відношенні незначним, а кінцевим результатом української оборони цього району стала кульмінація російського наступу на Донбасі.

Українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному результату - російські сили перекидають в цей район сили і техніку з травня 2022 року і ще не домоглися яких-небудь значних успіхів в оперативному відношенні.

ISW вважає, що українські сили в Бахмуті, попри втрати, перешкоджають здатності Росії продовжувати наступ в інших місцях.

Ситуація в Бахмуті

Українські захисники мужньо тримають оборону під Бахмутом і Соледаром, завдаючи російським окупантам величезних втрат. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, поки неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку, проте це точно не тисяча і не дві тисячі ліквідованих загарбників.

Також раніше полковник РФ спростував заяви пропагандистів щодо Бахмута. Російським окупантам не вдалося оточити Бахмут в Донецькій області, заявив полковник армії Росії у відставці, глава "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів" Андрій Трошев.

Речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий розповідав, що ЗСУ влаштували окупантам під Бахмутом "другий Афганістан". Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому Соледарі та на підступах до міста.

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