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РФ просунеться вглиб України після захоплення Бахмута - розвідка Німеччини

20 січня 2023, 16:52
У Німеччині звернули увагу на те, що армія РФ в Бахмуті діє "з нещадною суворістю".
Бахмут, російські військові
Після можливого взяття Бахмута РФ піде вглиб України / Колаж фото соцмережі, Міноборони РФ

Російські окупанти не залишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області. Якщо їм вдасться це зробити, то існує велика ймовірність того, що вони в подальшому просунуться вглиб країни. Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки Німеччини, повідомляє Spiegel.

Німців насторожує те, що армія РФ діє в Бахмуті "з нещадною суворістю" і не щадить своїх солдатів.

"Росія в даний час кидає солдатів вперед, як гарматне м'ясо, і що великі втрати власних сил, очевидно, не грають ніякої ролі у військовій тактиці росіян", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що українські захисники мужньо тримають оборону під Бахмутом і Соледаром, завдаючи російським окупантам величезних втрат. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку, проте це точно не тисяча і не дві тисячі ліквідованих загарбників.

Також раніше полковник РФ спростував заяви пропагандистів щодо Бахмута. Російським окупантам не вдалося оточити Бахмут в Донецькій області, заявив полковник армії Росії у відставці, глава "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів" Андрій Трошев.

Нагадаємо, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий розповідав, що ЗСУ влаштували окупантам під Бахмутом "другий Афганістан". Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому Соледарі і на підступах до міста.

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