РФ просунеться вглиб України після захоплення Бахмута - розвідка Німеччини

Російські окупанти не залишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області. Якщо їм вдасться це зробити, то існує велика ймовірність того, що вони в подальшому просунуться вглиб країни. Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки Німеччини, повідомляє Spiegel.
Німців насторожує те, що армія РФ діє в Бахмуті "з нещадною суворістю" і не щадить своїх солдатів.
"Росія в даний час кидає солдатів вперед, як гарматне м'ясо, і що великі втрати власних сил, очевидно, не грають ніякої ролі у військовій тактиці росіян", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що українські захисники мужньо тримають оборону під Бахмутом і Соледаром, завдаючи російським окупантам величезних втрат. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку, проте це точно не тисяча і не дві тисячі ліквідованих загарбників.
Також раніше полковник РФ спростував заяви пропагандистів щодо Бахмута. Російським окупантам не вдалося оточити Бахмут в Донецькій області, заявив полковник армії Росії у відставці, глава "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів" Андрій Трошев.
Нагадаємо, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий розповідав, що ЗСУ влаштували окупантам під Бахмутом "другий Афганістан". Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому Соледарі і на підступах до міста.
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