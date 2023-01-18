"Боляче, але страху немає": під Бахмутом загинули двоє бійців, одному ще не було навіть 19-ти років

Захиснику Андрію Косяку нещодавно виповнилось 52 роки, а боєць Тарас Стахів не дожив три дні до свого 19-річчя.

Під Бахмутом трагічно загинули двоє захисників України / Telegram "Хартія"

У боях за Україну трагічно загинули одразу двоє захисників - Андрій Косяк з позивним "Козак" та Тарас Стахів з позивним "Стах". Герої захищали нашу країну на Бахмутському напрямку.

Про загибель бійців у своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба добровольчого підрозділу "Хартія", в якому служили захисники.

"Дуже сумна новина прийшла вчора з Бахмута. Під час захисту українського міста-фортеці героїчно загинули двоє наших побратимів, двоє добровольців з "Хартії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що харків’янин Андрій Косяк до війни був будівельником, професійним спортсменом, мав звання кандидата в майстри спорту з дзюдо. Приєднався до "Хартії" з перших днів її створення. 1 січня йому виповнилось 52 роки.

Водночас Тарас Стахів приїхав до "Хартії" з Івано-Франківська. Він був другокурсником Чернівецького національного університету, навчався на перекладача англійської мови. З перших днів війни почав волонтерити і збирати гроші на ЗСУ. В жовтні приєднався до підрозділу "Хартія", де був помічником гранатометника. До свого 19-річчя захисник не дожив три дні.

"Нам дуже боляче, але страху немає. Тільки злість і ненависть до окупанта! Ми завжди будемо пам’ятати наших побратимів і обов’язково помстимося. Герої не вмирають!", - наголосили в "Хартії".

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Окрім того, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

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