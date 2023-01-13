"Ні про яке оточення мови немає": полковник РФ спростував заяви пропагандистів щодо Бахмута

Інформація пропагандистів РФ про оперативне оточення Бахмута не відповідає дійсності, заявив Андрій Трошев.

У РФ спростували оточення Бахмута окупантами / Telegram, Радіо Свобода

Російським окупантам не вдалося оточити Бахмут в Донецькій області, заявив полковник армії Росії у відставці, глава "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів" Андрій Трошев.

За його словами, інформація пропагандистів РФ про оперативне оточення Бахмута не відповідає дійсності, повідомляють росЗМІ.

Таким чином він спростував заяву радника голови окупаційної адміністрації Донецької області Ігоря Кімаковського про те, що ЗС РФ за підтримки найманців "Вагнера" нібито організували оперативне оточення Бахмута.

За словами, глави "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів", подібні заяви вводять в оману.

"Ні про яке оперативне оточення Бахмута в даний час мови не йде. Коли він буде оточений — ми Вам повідомимо. Хочу ще раз підкреслити, в Бахмуті, крім ПВК "Вагнер" немає нікого. Тому розповіді якогось радника "т.в.о. глави ДНР" про оперативне оточення Бахмута — не що інше, як введення росіян в оману", — додав Трошев.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Читайте більше: