glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бої в Соледарі та на підступах: ЗСУ влаштували окупантам під Бахмутом "другий Афганістан"

16 січня 2023, 15:07
Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому Соледарі і на підступах до міста.
Соледар
ЗСУ продовжують бої за Соледар / Тетяна Коваленко, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

За добу противник 134 рази обстріляв Соледар в Донецькій області, розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Всього на Бахмутському напрямку сталося 38 бойових зіткнення, повідомив він в ефірі Каналу 24.

"Українські підрозділи продовжать тримати оборону в самому місті і на підступах. На Бахмутському напрямку сталося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної та реактивної артилерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соледар 134 рази обстріляв ворог", - зазначив представник ЗСУ.

Спікер зазначив, що, крім того, противник намагається проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку, а також контратакувати в районі Білогорівки.

"Але у важких боях на напрямку Авдіївському ворог зупинений, йому завдано серйозних втрат. Також відбили Білогорівку", - сказав Череватий.

За його словами, росіяни "на Бахмутському напрямку втратили більше, ніж СРСР за роки війни в Афганістані".

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

Читайте більше:

Бахмут Соледар війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:18

"Може стати прелюдією до Третьої світової": в Польщі сказали, чим загрожує поразка України у війні

16:09

"Почали велику війну": астролог назвала 5 міст України, де чекати грандіозного бою і наступуВідео

16:01

Перемога України в 2023-му і захід ЗСУ до Росії: Подоляк зробив прогноз про результат війниВідео

15:58

"З'явитися в центр комплектації": у Києві з'явилися оголошення для військовозобов'язанихВідео

15:46

Померла легендарна акторка Джина Лоллобриджида

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:32

Боротьба з ракетними ударами РФ і ситуація фронті: Зеленський провів засідання СтавкиВідео

15:30

Батальйон "Свобода" отримав індивідуальні набори для обігріву бійців від "Української команди"

15:25

"В України завдання протилежне": в ГУР назвали головну мету Путіна у війні на 2023 рікВідео

15:07

Бої в Соледарі та на підступах: ЗСУ влаштували окупантам під Бахмутом "другий Афганістан"Відео

Реклама
15:03

Асоціація рієлторів розповіла, коли подешевшає житло

15:00

Вікна миттєво заблищать і засяють: як без зайвих зусиль відмити сліди скотчу зі скла

14:49

"Очманіти!": клоун Гальцев розкритикував колишнього друга Максима Галкіна за антивоєнну позиціюВідео

14:44

Ульотна закуска в лаваші, яка розлетиться за 5 хвилин з вашого столу: швидкий та божевільний рецептВідео

14:26

Подоляк вказав єдиний варіант закінчення війни РФ проти УкраїниВідео

13:56

Медведчук "сплив": раптово розродився статтею про Батьківщину, яку зрадивВідео

13:50

Батьки дівчини, яка дивом вижила після ракетного удару по Дніпру, загинулиВідео

13:47

Загинули усі разом: у Дніпрі з-під завалів дістали тіла матері і двох маленьких доньокФотоВідео

13:46

"У Дубаях шепоче": Джанабаєва різко поставила на місце хейтерів Меладзе після дубайського скандалу

13:43

У Кремлі істерять через постачання західних танків ЗСУ і погрожують "затягуванням" війниВідео

13:13

"Путіна вже не слухають в РФ": диктатор контролює Росію на 20% – ізраїльський політтехнологВідео

Реклама
13:09

Від заправників до пілотів-катів: названо імена причетних до удару по ДніпруВідео

13:06

У Польщі впевнені, що Німеччина незабаром схвалить відправку Leopard в УкраїнуВідео

13:00

Гороскоп на завтра 17 січня 2023: Близнюкам - дивацтва, Скорпіонам - навчання

12:56

Діва проти Діви: Тіна Кароль зі сльозами відреагувала на публічні образи Христини Соловій

12:51

Чоловік затискав артерію і давав сигнали рятувальникам: у Дніпрі дивом вижила відома бізнес-тренеркаВідео

12:50

Навіщо 17 січня потрібно кожному з'їсти ложку меду: прикмети і що заборонено робитиВідео

12:40

У Путіна цинічно прокоментували ракетний удар РФ по житловому будинку в ДніпріВідео

12:13

Як часто потрібно міняти постільну білизну, щоб не "заробити" проблеми зі здоров'ям

12:05

Перший пішов: Зеленський наклав санкції на компанію-партнера російського 1xBet

11:55

В Україні енергетичні об'єкти захистять від ударів РФ: експерт розкрив деталіВідео

11:30

Найуспішніші знаки зодіаку: 3 представника зодіакального кола, які схоплять удачу за хвіст

11:25

"Косорукі промазали": Філатов розповів, куди летіла російська ракета, яка влучила в будинок у ДніпріВідео

11:24

Атака на аеродром Бельбек: у Севастополі паніка через потужні вибухиВідео

11:00

Хрещення 2023: прикмети, традиції і правила купання в ополонці

10:54

Без хімчистки і дорогих засобів: як прибрати білі розводи на взутті

10:48

Є одна вірна ознака: Гіркін розповів, як відрізнити справжнього Путіна від двійника

10:43

Окупанти РФ били по Києву новими ракетами С-400 — розслідуванняФотоВідео

10:10

Путін "на підхваті": використання двійника Путіна вийшло на новий рівень - ЗМІВідео

09:35

"Будьте людьми, не ставайте скотинами!": у Росії шкодують через вигнання ПугачовоїВідео

09:29

"Чудовий феєрверк. Приємно": в РФ радіють загибелі десятків цивільних у знищеному будинку в ДніпріВідео

Реклама
09:11

Юний окупант був упевнений у "перемозі РФ": ЗСУ ліквідували героя російської пропагандиВідео

08:47

"Він хоче, щоб українці страждали": військовий з Ізраїлю пояснив ключову помилку ПутінаВідео

08:45

"Фортуна, лотерея - ніби як в кіно": рецензія на фільм "Операція " Фортуна": мистецтво перемоги"Відео

08:45

Під завалами будинку в Дніпрі може бути звільнена з полону героїня "Азовсталі"Відео

08:36

Любовний гороскоп на тиждень 16-22 січня: Близнюкам - брак свободи, Діві - океан енергії любовіВідео

08:30

Гороскоп таро на тиждень 16-22 січня 2023: Овнам - зміни, Левам - безмежні можливості

08:14

Призначення Лапіна - тривожний сигнал: як кадрові зміни в армії рф вплинуть на фронтПогляд

08:12

Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 35 осіб, серед них - двоє дітейВідео

08:02

"Партнери, але не союзники": Клімкін розповів, чи стане Китай на бік РФВідео

08:00

Гороскоп на сьогодні 16 січня: Скорпіонам - фатальні помилки, Стрільцям - муки виборуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти