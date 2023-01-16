Бої в Соледарі та на підступах: ЗСУ влаштували окупантам під Бахмутом "другий Афганістан"

Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому Соледарі і на підступах до міста.

ЗСУ продовжують бої за Соледар / Тетяна Коваленко, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

За добу противник 134 рази обстріляв Соледар в Донецькій області, розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Всього на Бахмутському напрямку сталося 38 бойових зіткнення, повідомив він в ефірі Каналу 24.

"Українські підрозділи продовжать тримати оборону в самому місті і на підступах. На Бахмутському напрямку сталося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної та реактивної артилерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соледар 134 рази обстріляв ворог", - зазначив представник ЗСУ.

Спікер зазначив, що, крім того, противник намагається проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку, а також контратакувати в районі Білогорівки.

"Але у важких боях на напрямку Авдіївському ворог зупинений, йому завдано серйозних втрат. Також відбили Білогорівку", - сказав Череватий.

За його словами, росіяни "на Бахмутському напрямку втратили більше, ніж СРСР за роки війни в Афганістані".

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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