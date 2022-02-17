Зустріч Зеленського з Путіним і діалог з "ЛДНР": у Кремлі зробили заяву

У Кремлі відмовляються від перемовин Зеленського та Путіна щодо Донбасу / колаж УНІАН

Офіційний Київ неодноразово пропонував провести зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі. Однак у Москви є питання щодо перемовного порядку лідерів двох країн. Кремль наполягає на прямому діалозі української влади з так званими "ДНР" та "ЛНР". Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, Україна виступає з ініціативою щодо організації зустрічі президентів Зеленського та Путіна. Але у Києві, мовляв, не пояснюють мету перемовин глав держав.

читайте такожРосія за крок від визнання "ЛДНР": Держдума проголосувала "за", документ негайно направляють Путіну"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися, але кожен раз Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою", - зазначив Пєсков.

За словами спікера Кремля, українська влада наполягає на перемовинах Зеленського та Путіна щодо Донбасу. Москва, у свою чергу, пропонує Києву нібито прямий діалог з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" та "ЛНР".

"Ми кажемо: "Слухайте, давайте ви з донбасцями будете говорити про Донбас. У вас є до нас питання з інших тем? Мовчать", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ шукає дипломатичні можливості для вирішення конфлікту з Росією. Однак українська держава не піде на поступки з питань територіальної цілісності, суверенітету і прямих перемовин з так званими "ДНР"і " ЛНР".

Зустріч Зеленського та Путіна

У лютому прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков казав, що Москва, мовляв, готова до перемовин президента Володимира Путіна та українського гаранта Володимира Зеленського в рамках нормандського формату. Він дорікнув Київу у нібито порушенні Мінських угод і додав, що для проведення зустрічі в рамках "Нормандії" має бути підготовлений перемовний порядок денний.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив свою готовність організувати зустріч Зеленського та Путіна у Анкарі або Стамбулі. За його словами, український глава держави згоден з такою ініціативою. Наразі очікується відповідь Путіна.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі ситуації з загрозою військового вторгнення Росії в Україну він намагався поговорити з главою РФ Володимиром Путіним. Однак Москва не погоджується на проведення перемовин лідерів двох країн.

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