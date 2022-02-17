Мета Європи - зустріч Зеленського та Путіна: у Італії оголосили про плани що до діалогу

Зеленський попросив Італію та інші держави допомогти в організації зустрічі з Путіним / Колаж ВВС

Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням до прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі щодо організації зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Вже найближчим часом італійський глава уряду відправиться до Москви на перемовини з Путіним. Європа ставить перед собою завдання вирішити питання перемовин Києва та Москви на вищому політичному рівні.

Як повідомляє blogsicilia.it, прем'єр-міністр Італії Драгі розповів, що президент України Зеленський запитав у нього про те, чи може Рим допомогти в організації зустрічі з Путіним. З таким же проханням український гарант звернувся і до інших держав.

читайте такожЗеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним та висунув звинувачення РФДрагі визнав, що вирішити питання зустрічі Зеленського та Путіна – непросте завдання, проте вважає за мету Європи докласти для цього максимум зусиль. Незабаром він відправиться до Москви з метою розмови з Путіним.

"Зеленський під час вчорашньої телефонної розмови запитав про можливість поговорити з Путіним, щоб дізнатися, чи може Італія допомогти йому на цьому фронті. Таке ж прохання було адресоване сьогодні й іншим. Вочевидь, це буде складно, але мета така: домогтися того, щоб президент Путін та президент Зеленський сіли за один стіл", - підкреслив Маріо Драгі.

Зустріч Зеленського та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган раніше підтвердив готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна. Він запропонував провести тристоронні перемовини за участю турецького, українського і російського лідерів. За словами Ердогана, Зеленський згоден з цією ініціативою. Очікується відповідь Путіна.

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Президент України Зеленський розповів, що Київ у ситуації з загрозою військового вторгнення Росії мав намір організувати телефонні перемовини з главою Кремля Володимиром Путіним. Але Москва не погоджується на розмову.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков каже, що Росія не згодна з перемовним порядком денним, який пропонує Київ. Україна на перемовинах Зеленського та Путіна має намір говорити про Донбас, а Москва стверджує, що, мовляв, діалог треба вести з представниками російських незаконних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР".

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