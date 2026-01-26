За його життя боролись 18 днів: помер рятувальник, який постраждав під час обстрілу

Російські окупанти задали повторного удару по столиці, внаслідок чого був важко поранений Олександр Зібров.

У Києві помер рятувальник Олександр Зібров / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

У Києві помер рятувальник Олександр Зібров

За життя рятувальника лікарі боролись 18 днів

Олександр Зібров був поранений внаслідок повторного удару РФ

У Києві помер рятувальник, який постраждав внаслідок повторної атаки на столицю 9 січня. Про це повідомляє ДСНС.

36-річний Олександр Зібров потрапив під повторний російській удар у Дарницькому районі Києва. За його життя лікарі боролись цілих 18 днів, але його серце перестало битись.

"Ворог забрав ще одне життя сміливого і відважного вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька. Він отримав важкі травми, захищаючи людей попри страшну небезпеку. Схиляємо голови у скорботі й у цей чорний день, розділяємо біль втрати із родиною та близькими Олександра. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті й наших серцях!" - йдеться у повідомленні.

Російські удари по Україні - думка експерта

Народний депутат Богдан Кицак говорив, що російські удари по українській енергетиці можуть відбуватися за трьома сценаріями: оптимістичним, реалістичним і негативним. Для кожного з них повинен існувати протокол дій.

За його словами, оптимістичний сценарій передбачає, що Росія в подальшому не здійснить жодної атаки на критичну інфраструктуру, і це дасть можливість енергетикам відновити її роботу.

Він додав, що існує і гірший сценарій, згідно з яким Росія до кінця зими цілеспрямовано зруйнує всі генеруючі потужності України, в результаті чого такі великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 січня країна-агресор Росія атакувала Харків дронами. Влучання зафіксовані у двох районах міста. Також в результаті ворожої атаки БпЛА по житловому сектору сталася пожежа на Харківщині.

У ніч на 24 січня країна-агресорка Росія атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко сказав, ворог цілився по енергооб'єктах України і намагався "енергетично відрізати" столицю.

Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець попереджав, що Росія готується до подальших атак по енергетичному сектору та інфраструктурі України. Удари можуть бути спрямовані по об’єктах та мережах, що обслуговують атомні електростанції.

