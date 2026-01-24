Рус
РФ масовано атакувала Україну: під прицілом енергетика, є жертва і поранені

Анна Косик
24 січня 2026, 07:44
Українські міста оговтуються після нальоту російських дронів та ракет.
атака на Харьков
Наслідки російської атаки у ніч на 24 січня / Колаж: Главред, фото: ДСНС Харківщини

Головне:

  • Росія запустила по Україні дрони та ракети
  • Внаслідок атаки у столиці є загиблий
  • У Харкові понад 10 людей постраждали через ворожий удар

У ніч на 24 січня країна-агресорка Росія атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами. Під ударом опинилися Київ, Київська область, Харків та інші регіони.

За даними керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, ворог цілився по енергооб'єктах України і намагався "енергетично відрізати" столицю. Місцева влада вже повідомила про наслідки російського обстрілу.

Наслідки атаки на Київ

Згідно з повідомленням мера столиці Віталія Кличка, наслідки російського обстрілу зафіксовано у п'яти районах столиці. У Деснянському районі уламки впли на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі внаслілок падіння уламків БпЛА виниклапожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці. Крім цього вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі, а в Голосіївському районі через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови. За ще однією адресою вибило вікна у приватному будинку.

У Солом'янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю. На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.

Станом на 03:28 у Києві відомо про 1 загиблого та 4 постраждалих, 3 з яких госпіталізували.

Наслідки атаки на Київщину

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок атаки РФ цієї ночі в області зруйновані будинки у Броварському та Бориспільському районі, пошкоджені автомобілі, відомо про 4 поранених.

"У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги — її доставлено до місцевої лікарні. Ще двоє постраждалих, чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження, зазнали незначних порізів. Усю необхідну медичну допомогу їм надали на місці. У Бориспільському районі жінку 1996 року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма госпіталізовано до лікарні", - зазначив він.

Наслідки атаки на Харків

Мер Харкова Ігор Терехов доповів, що цієї ночі Харків пережив майже 2,5 години під масованою атакою. Ворог обстрілював житлові будинки 25 дронами типу "Шахед".

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Удари – по житлових будинках. По багатоповерхівках і приватному сектору. По гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок. Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім", - наголосив мер міста.

У ДСНС додали, що внаслідок атаки на Харків постраждали 14 людей, серед яких 1 дитина. В Індустріальному районі горіли житлові багатоповерхівки, а також будівля підприємства. З 4-поверхівки надзвичайники врятували 5 осіб, з них 1 дитина. А в Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.

  • Наслідки атаки на Харків 24 січня
    Наслідки атаки на Харків 24 січня фото: ДСНС Харківщини
  • Наслідки атаки на Харків 24 січня
    Наслідки атаки на Харків 24 січня фото: ДСНС Харківщини
  • Наслідки атаки на Харків 24 січня
    Наслідки атаки на Харків 24 січня фото: ДСНС Харківщини
  • Наслідки атаки на Харків 24 січня
    Наслідки атаки на Харків 24 січня фото: ДСНС Харківщини
  • Наслідки атаки на Харків 24 січня
    Наслідки атаки на Харків 24 січня фото: ДСНС Харківщини
  • Наслідки атаки на Харків 24 січня
    Наслідки атаки на Харків 24 січня фото: ДСНС Харківщини

Станом на 07:36, за даними Ігоря Терехова, кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб.

Яких наслідків очікувати від нових обстрілів - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, російські окупанти намагаються зруйнувати всю енергетичну інфраструктуру в Україні.

Повний блекаут вони хочуть влаштувати і в Києві. Але зробити це буде дуже важко. Може йтися хіба що про локальні відключення або так звані місцеві блекаути - в окремих частинах міста. Але для цього потрібні цілеспрямовані удари по конкретних об'єктах - підстанціях або вузлах розподілу.

Російські обстріли України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти в ніч на 24 січня атакували Київ - над столицею України працювала ППО. У небі над містом було чутно вибухи.

Цієї ночі також про вибухи повідомили і в Харкові. Мер міста розповів, що в Індустріальному районі є влучання російського дрона в будинок і загоряння квартири.

Напередодні, 22 січня, стало відомо, що Росія знову здійснила атаку на Україну, запустивши ударні безпілотники. Під ударом опинився, зокрема, Кривий Ріг. Відомо про влучання в межах міста.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

новини Києва війна в Україні новини Харкова Київська область атака дронів Ракетна атака на Україну
09:00Інтерв'ю
Чому кішки і собаки товстіють: прості поради, які врятують вихованцівВідео

16:27

"Багато сміття": Злату Огневич обурили росіяни за кордоном

16:07

Аварійні відключення: в Укренерго назвали причину та умову повернення графіків

