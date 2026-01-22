Рус
РФ готує нову хвилю атак: Україна в ОБСЄ розкрила, що може потрапити під удар

Марія Николишин
22 січня 2026, 10:21
Зазначається, що від 11 січня удари по енергетичних об’єктах відбуваються практично щодня.
РФ готує нову хвилю атак: Україна в ОБСЄ розкрила, що може потрапити під удар
Удари РФ по енергетиці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ готує нові удари по енергетичному сектору та інфраструктурі України
  • Росіяни можуть атакувати об’єкти, що обслуговують атомні електростанції
  • Це послаблює та підриває зусилля щодо завершення війни

Країна-агресор Росія готується до подальших атак по енергетичному сектору та інфраструктурі України. Удари можуть бути спрямовані по об’єктах та мережах, що обслуговують атомні електростанції. Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Укрінформ.

За його словами, кожен російський удар по енергосектору посеред суворої зими послаблює та підриває зусилля ключових держав, зокрема США, щодо припинення війни.

"Україна є максимально конструктивною в дипломатії, тоді як Росія зосереджена лише на ударах та знущаннях з людей", - додав він.

Палагусинець зауважив, що лише у цьому опалювальному сезоні Росія скоїла 256 повітряних атак на енергетичну та критичну інфраструктуру України, а від 11 січня удари по енергетичних об’єктах відбуваються практично щодня.

Він наголосив, що режим Путіна вчиняє "геноцидну війну проти жінок, дітей та літніх людей", а зимова кампанія країни-агресорки "має явний гуманітарний вимір".

"Атаки синхронізовані та структуровані так, щоб максимізувати страждання, коли температура падає до екстремальних рівнів, а перебої з теплом, електрикою та водопостачанням стають загрозливими для життя. Росія навмисно намагається створити умови життя, розраховані на фізичне знищення українського народу — що точно відповідає визначенню статті II (c) Конвенції про геноцид", - підсумував дипломат.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Директор енергетичних програм Центру Разумкова, енергетичний експерт Володимир Омельченко говорив, що російські окупанти продовжують удари по енергетичній інфраструктурі з метою залишити Київ без внутрішнього та зовнішнього енергопостачання.

За його словами, первісна мета росіян полягала у розділенні української енергосистеми на три частини – Лівобережну, Правобережну та Одеський регіон, проте цього їм не вдалося досягти.

РФ готує нову хвилю атак: Україна в ОБСЄ розкрила, що може потрапити під удар
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, В ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. В результаті атаки росіян на Запоріжжя і Запорізький район чотири людини загинули, ще шестеро - поранені.

На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. Удари були спрямовані на житлові квартали та об'єкти енергетики.

Російські окупаційні війська вдень, 19 січня, завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Усі влучання зафіксовані в Слобідському районі міста. Внаслідок атаки є загиблі і поранені.

Читайте також:

Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

війна в Україні новини України енергетика війна Росії та України Масштабна ракетна атака на енергетику
19:16

Золота малина: названо фільми-претенденти на "анти Оскар"

19:10

Президент США рішуче божеволієПогляд

18:58

Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

