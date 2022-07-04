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Арестович розповів, яким чином ЗСУ майстерно вибивають тили противника

4 липня 2022, 23:27

Тільки протягом сьогоднішнього дня було знищено чотири великих склади росіян, заявив радник глави ОПУ.

Арестович
Арестович розповів, як знищують тили ворога / Фото УНІАН

У понеділок, 4 липня, українські бійці завдали потужних ударів по декількох складах у ворожому тилу на тимчасово окупованому Донбасі, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Крім втрат на полі бою, потрібно дивитися на втрати в тилу. Тільки за сьогодні чотири великих склади - Торез, Сніжне, Кришталеве, в Донецьку два, й на Херсонському напрямку ще одне скупчення військ", - зазначив він.

За інформацією радника голови ОП, по складах ворога сьогодні прилітало "щось дуже красиве і далекобійне".

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Раніше Главред писав про те, що в понеділок, 4 липня, в окупованому Донецьку стались масові пожежі на об'єктах залізничної інфраструктури. За словами спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука, пожежі могли спалахнути через порушення правил протипожежної безпеки.

Також ЗМІ писали про те, що українські військові майстерно знищують позиції російських військових, яких направив на війну в Україну Володимир Путін після того, як сам її розв'язав. Відразу чотири українських вертольоти потужно вдарили по позиціях окупантів. Практично одночасно вертольоти Мі-8 завдали вогневого ураження.

У Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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війна в Україні окупація Олексій Арестович
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