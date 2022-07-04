Українська авіація потужно влупила по позиціях окупантів: росіян атакувати одразу чотири вертольоти

Українська авіація лупить по позиціям ворога / na.mil.gov.ua, Скриншот

Українські військові майстерно нищать позиції російських військових, яких направив на війну в Україну Володимир Путін після того, як сам її розв'язав. Одразу чотири українських вертольоти потужно вдарили по позиціям окупантів. Про це заявив журналіст Роман Бочкала.

Практично одночасно вертольоти Мі-8 нанесли вогневе ураження.

"Одразу 4 гелікоптери Мі-8 ПС ЗСУ наносять вогневе ураження по окупантам", - написав Роман Бочкала.

Гелікоптери один за одним підлетіли до цілі та вдарили по них.

Поки невідомо, на якому саме напрямку окупанти зазнали таких втрат від обстрілу.

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Нагадаємо, в Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові вже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Після точного попадання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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