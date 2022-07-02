ЗСУ потужно вдарили по окупантах з САУ Panzerhaubitze 2000 і показали "гарячі кадри"

У Міноборони показали, як працює потужна техніка у руках українських професіоналів.
Українські військові уже активно застосовують на фронті проти окупантів самохідні артилерійські гаубиці Panzerhaubitze 2000.
Така потужна зброя допомагає вибивати ворога з українських земель. Відео застосування САУ оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України.
Як видно на відео, українські військові б’ють по противнику з гаубиці, а потім оперативно ховають техніку.
Також у Міноборони перерахували переваги самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000:
- Швидкострільність
- Точність
- Ефективне використання боєприпасів
- Мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції
Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України артилерійським вогнем знищили штаб російських окупантів. З’явилося відео з ударом харківського підрозділу Kraken по загарбниках.
Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Що після точного влучення боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.
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