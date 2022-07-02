ЗСУ потужно вдарили по окупантах з САУ Panzerhaubitze 2000 і показали "гарячі кадри"

Гаубиця Panzerhaubitze 2000/ ips-dc.org, скрін

Українські військові уже активно застосовують на фронті проти окупантів самохідні артилерійські гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Така потужна зброя допомагає вибивати ворога з українських земель. Відео застосування САУ оприлюднила пресслужба Міністерства оборони України.

Як видно на відео, українські військові б’ють по противнику з гаубиці, а потім оперативно ховають техніку.

Також у Міноборони перерахували переваги самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000:

Швидкострільність

Точність

Ефективне використання боєприпасів

Мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України артилерійським вогнем знищили штаб російських окупантів. З’явилося відео з ударом харківського підрозділу Kraken по загарбниках.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Що після точного влучення боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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