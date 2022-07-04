Потужні вибухи в Донецьку: окупанти помстилися цивільним після удару ЗСУ

У Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури.
У понеділок, 4 липня, в окупованому Донецьк спостерігаються масові пожежі на об'єктах залізничної інфраструктури.
Як повідомляє в Telegram спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пожежі могли статися через порушення правил протипожежної безпеки
"Донецьк в ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки", - зазначив він.
У свою чергу джерела в українських спецслужбах не виключають, що російські окупаційні війська 4 липня почали накривати вогнем райони Донецька, які самі контролюють.
Таким чином, росіяни "відповіли" на те, що ЗСУ завдали удару по їхній військовій інфраструктурі, повідомляє 24 канал.
Вибухи на Донбасі: що відомо
Зазначається, що вранці наші захисники завдали точних ударів по військових об'єктах окупантів на Донбасі. Після цього росіяни відразу почали обстрілювати мирних жителів в Донецьку. Як наслідок, постраждали кілька цивільних. В які об'єкти було попадання російських снарядів:
- ринок біля вокзалу;
- 5-поверховий будинок;
- меблевий цех;
- дитячий садок.
Російські пропагандисти поширюють інформацію, що це нібито Збройні сили України вирішили стріляти по мирному населенню. Однак це не відповідає дійсності, оскільки в місті звучали як звуки "вильотів", так і "прильотів". Тому обстріли, швидше за все, велися з околиць Донецька, контрольованих окупаційною "владою".
Як повідомляв Главред, 10 червня в окупованому Росією Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.
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