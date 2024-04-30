Є винятки: хто зможе отримати паспорт за кордоном усупереч обмеженням - МЗС

У міністерстві вказують, що наразі триває "технічна пауза" у прийомі нових заяв від військовозобовʼязаних за кордоном.

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Нові обмеження для військовозобовʼязаних за кордоном - деталі на Главреді / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У МЗС України запевняють, що обмеження щодо надання консульських послуг для військовозобовʼязаних є лише тимчасовим рішенням. Після цього періоду усі чоловіки, які оновили дані військового обліку, отримають можливість потрапити до консульства, ідеться у розʼясненні міністерства.

Наголошується, що усі заяви (в тому числі оформлення паспортів), подані військовозобовʼязаними до 23 квітня 2024 року, розглядаються та опрацьовуються. Нові обмеження стосуються тільки прийому нових заяв.

Однак чоловіки призовного віку навіть без оновлених даних все ще мають можливість отримати екстрену консульську допомогу - у разі ДТП, затримання чи стихійних лих.

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Також МЗС переконує, що "технічна пауза" у прийомі документів від військовозобовʼязаних, які не надали даних про військовий облік, не порушує Конституцію.

Водночас у заяві МЗС немає жодної згадки про терміни цієї "технічної паузи".

У МЗС нагадали, що усі військовозобовʼязані, які перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані дистанційно - через електронний кабінет.

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка Главреда

Обмеження за кордоном - що відомо про рішення МЗС для військовозобовʼязаних

Пізно ввечері 22 квітня у ЗМІ просочилась новина про запровадження обмежень для військовозобовʼязаних за кордоном - зокрема скасування права на надання консульських послуг. Журналісти посилались на відповідний документ МЗС. Вказувалося, що обмеження тимчасові і стосуються вони подальших розʼяснень щодо нового закону про мобілізацію.

Вже вдень 23 квітня в МЗС фактично це підтвердили.

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - наголосив Кулеба.

Кого стосуються обмеження і чи є винятки - читайте у матеріалі Главреда.

У МО України зазначили, що військовозобов'язаним доведеться оновити дані військового обліку, але для цього не обов'язково їхати в Україну - усю процедуру можна пройти або в консульських установах, або в "електронному кабінеті" призовника, який запрацює, за оптимістичними прогнозами, у червні 2024 року.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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