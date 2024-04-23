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Жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном: Кулеба зробив важливу заяву

Альона Вороніна
23 квітня 2024, 12:58оновлено 23 квітня, 13:33
Глава МЗС підтвердив запровадження жорстких обмежень для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном.
Дмитрий Кулеба, паспорт Украины
Кулеба підтвердив, що чоловікам призовного віку за кордоном не надаватимуть консульських послуг/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що чоловікам призивного віку припиняється надання консульських послуг за кордоном. Очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що він віддав відповідні доручення.

Кулеба зазначив, що це буде "чесно і справедливо". Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter).

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – зазначив очільник МЗС.

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Він наголосив, що МЗС невдовзі надасть уточнені роз’яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків призивного віку за кордоном із наближенням до вступу в дію закону про мобілізацію.

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", – написав Кулеба.

Також він нагадав, що обов’язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Було призупинено видачу готових паспортів

У той же час Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" повідомив, що у закордонних підрозділах ДП "Документ" було призупинено видачу готових паспортів. Зазначається, нібито призупинення видачі паспортів сталося через технічні причини.

"Нажаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у зв’язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ", – йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Раніше повідомлялося, що було запроваджено жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном. З’явилася інформація, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не зможуть скористатися консульськими послугами дипломатичних установ. Зазначалося, що відповідне рішення почне діяти з 23 квітня.

Жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном: Кулеба зробив важливу заяву
Що відомо про закон про мобілізацію/ Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні – останні новини

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні депутат. Загалом нардепи внесли 4294 правки до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон про мобілізацію офіційно опубліковано 17 квітня в офіційному виданні Верховної Ради. Відомо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня 2024 року.

Нагадаємо, у Раді розкрили, чого очікувати через півроку після прийняття закону про мобілізацію. Завдяки ухваленню закону про мобілізацію планувалося впорядкувати та спростити роботу ТЦК та СП.

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