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Консульських послуг не буде: запроваджено жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2024, 00:31
Обмеження вводять у дипломатичних установах з 23 квітня.
паспорт, военный билет, посольство
Чоловіки призовного віку не зможуть скористатись консульськими послугами / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українці не зможуть скористатися консульськими послугами дипломатичних установ. Мова йде про чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це заявляє ZN.UA з посиланням на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

З 23 квітня чоловіки зможуть лише оформити документи для повернення в Україну.

"З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", – йдеться у листі за підписом Сибіги.

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Відповідне розпорядження буде діяти до отримання додаткових роз'яснень щодо застосування положень закону про посилення мобілізації, який набуде чинності у травні.

Пункти 6 та 16 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", на які посилається МЗС, передбачають:

6) встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби.

Мобілізація в Україні - останні новини

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців із 27 до 25 років. Нинішні воїни Сил оборони України потребують заміни молодими українцями, які краще орієнтуються в технологіях сучасної війни, прокоментував глава держави.

Згідно з новим законом про мобілізацію, засуджені зможуть потрапити до лав ЗСУ за особистою згодою та погодженням із командирами частин. Перевірятимуть їхнє фізичне здоров'я та психічний стан.

Також Кабмін розробляє нові покарання для ухилянтів. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг.

При цьому з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію і ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон з відповідними положеннями для подання до парламенту.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслив, що армія вже має проблеми з кадрами, а демобілізація може їх поглибити.

"Я один з тих військових, який із задоволенням на наступний день після закінчення війни одразу повернусь додому, до своїх цивільних справ. Проте доки йде війна ми не можемо собі дозволити такої розкоші як демобілізація", - сказав він.

Консульських послуг не буде: запроваджено жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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