Ядерний шантаж РФ може обернутися великою катастрофою: у Зеленського назвали ризики

Запорізька АЕС / УНІАН

Росія, шантажуючи ядерною небезпекою на Запорізької АЕС, регулярно здійснює провокації і не дотримується правил безпеки на станції, що може обернутися великою катастрофою.

Як каже радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, Росія "грає з вогнем" на Запорізькій АЕС.

"Кремль вірить, що "керує ризиками", але допускає грубі помилки. Росіяни не мають персоналу, порушують протоколи безпеки, а російська армія постійно влаштовує провокації", - заявив Подоляк.

Радник глави ОПУ вважає, такий шантаж може обернутися великою катастрофою.

Що говорить Володимир Зеленський

"Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили і рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу", - каже президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що будь-який радіаційний інцидент на ЗАЕС може стати ударом по багатьом країнам. Адже потенційно небезпечні зони залежать тільки від напрямку і сили вітру.

Президент заявив, що пора переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти РФ, Державної корпорації "Росатом" і всієї атомної галузі країни-терориста. Він підкреслив, що всі російські війська повинні негайно покинути територію станції і сусідніх районів - без всяких умов.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС.

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