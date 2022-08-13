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РФ викрала на Запорізькій АЕС секретні американські технології - експерт

13 серпня 2022, 18:34

На ЗАЕС було американське паливо, яке працювало в реакторі на 50% довше, ніж паливо "Росатому".

Запорізька АЕС, російські військові
РФ викрала секретні американські технології на Запорізькій АЕС / Колаж фото Вікіпедія, УНІАН

На Запорізької атомної електростанції було завантажено паливо американської компанії Westinghouse і стояли американські програмні продукти. Фахівці атомної індустрії РФ багато років намагалися роздобути ці технології, тепер вони отримали доступ. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко В ефірі телемарафону.

Все це через те, що американське паливо працює в реакторі на 50% довше, ніж паливо "Росатома".

"Вони дуже хотіли ці технологічні секрети, і ми добре знаємо, що під час того, як вони знаходяться на території станції, вони досліджували це. Вони вимикали камери, спрямовані на зберігання палива, вони вимикали комп'ютерні системи, що містять відповідне програмне забезпечення, тому ми знаємо точно, що вони полювали за цими секретами, і, на жаль, є таке враження, що вони їх отримали", — сказав Харченко.

Він вважає, що росіяни вже можуть використовувати американські технології, які їм вдалося роздобути на ЗАЕС. Експерт також додав, що в Росії є працівники ядерного комплексу, які "технічно добре підготовлені і обізнані".

"Чи зможуть вони скористатися на 100% — не факт, але в значній мірі вони зможуть щось скопіювати і використовувати", - додав він.

Харченко переконаний, що метою Росії є тільки нагнітання ситуації і вони не допустять вибуху на Запорізькій АЕС.

"Якби у них був реальний задум довести справу до вибуху, вони повинні були діяти трохи інакше. Тому я хочу вірити, що це дійсно провокації і нагнітання .У них було достатньо часу, щоб вивчити все, що вони хотіли і той обсяг інформації, який вони вже отримали, їх повинен задовольнити", — зазначив експерт.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Запорізька АЕС
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