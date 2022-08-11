'Другий Чорнобиль': Жданов попередив про катастрофічні наслідки у разі підриву Запорізької АЕС

Жданов попередив про катастрофічні наслідки у разі підриву Запорізької АЕС/ Фото УНІАН

Якщо росіяни підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, це може мати ефект "брудної бомби".

Після вибуху може відбутися величезний викид радіоактивних речовин. Це загрожує наслідками, як після чорнобильської катастрофи. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону "FreeДом".

Він зазначив, що Росія зараз використовує Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем російськи окупантів, як важіль впливу.

"Для Росії АЕС – це важіль тиску на Україну та наших західних партнерів. Вони використовують ядерний шантаж, щоб ми не розпочали контрнаступ. А для західних країн це сигнал припинити постачати Україні зброю", – каже військовий експерт.

У той же час не можна відкидати варіанту, що окупанти могли замінувати АЕС. Якщо вони її підірвуть, це загрожує катастрофічними наслідками.

"Не можна виключити, що вони її замінували. Якщо росіяни зможуть підірвати будівлю реактора, то ми можемо отримати ефект "брудної бомби". Буде величезний викид радіоактивних речовин – щось порівнянне із чорнобильським вибухом", – зазначає Жданов.

Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Всього було зафіксовано 10 "прильотів". Снаряди влучили у районі комендатури станції – поруч з дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього почалась пожежа – загорілась трава. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна розповіла журналістам Главреду, що якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, забруднення дійде до Полтави.

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