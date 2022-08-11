Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: на території почалась пожежа - Енергоатом

Окупанти обстріли Запорізьку АЕС / Колаж фото УНИАН, Reuters

Російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Всього було зафіксовано 10 "прильотів". Про це повідомили в "Енергоатомі".

Снаряди влучили у районі комендатури станції - поруч з дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок цього почалась пожежа - загорілась трава. На щастя, ніхто не постраждав.

Окупанти обстріляли також територію біля пожежної частини, яка розміщена неподалік Запорізької АЕС.

Слід зазначити, що через обстріл на станції не вдалося провести перезмінку, адже автобуси з персоналом розвернули назад, вони повернулись в Енергодар через небезпеку. На АЕС залишаються працівники попередньої зміни, вони будуть там до нормалізації ситуації.

За даними "Енергоатома", ситуація на станції контрольована.

Російські пропагандисти почали поширювати фейки про те, що нібито загорівся другий енергоблок ЗАЕС, однак в "Енергоатомі" зазначили, що це брехня. Станом на 17:00 радіаційний фон на станції перебуває в нормі - 11-12 мкР/год.

"Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, – немає. Чергові фейки ворог розповсюджує для подальшої дестабілізації ситуації навколо Запорізької АЕС і нагнітання панічних настроїв серед населення", - йдеться у повідомленні.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Це вже не перший випадок, коли окупанти ставлять під загрозу не лише свої існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

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